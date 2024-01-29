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۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱۱:۲۴

یک مسوول در اداره کل راه و شهرسازی زنجان:

بیش از ۶ هزار زنجانی ودیعه مسکن دریافت کردند

بیش از ۶ هزار زنجانی ودیعه مسکن دریافت کردند

زنجان- رییس اداره برنامه‌ریزی مسکن و بازآفرینی راه‌ و شهرسازی زنجان گفت: از سال گذشته تاکنون ۶ هزار و ۳۲۳ زنجانی تسهیلات ودیعه مسکن دریافت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد کردلو گفت: از سال ۹۹ روند ثبت نام در تسهیلات ودیعه مسکن آغاز شده است و در این بازه زمانی ۱۳ هزار و ۹۱۶ نفر ثبت نام و چهار هزار و ۸۸ نفر وام ودیعه مسکن را دریافت کردند.

وی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰ هم ۲۲ هزار و ۷۰۹ نفر ثبت نام کرده بودند، اظهار داشت: از این تعداد سه هزار و ۴۱۷ نفر موفق به دریافت وام ودیعه مسکن شدند.

رئیس اداره برنامه‌ریزی مسکن و بازآفرینی راه و شهرسازی استان زنجان ادامه داد: از سال گذشته تاکنون ۲۰ هزار و ۷۷۷ نفر برای دریافت وام ودیعه مسکن ثبت نام کردند و میزان وام پرداختی به این تعداد بیش از ۲ هزار و ۷۴۰ میلیارد ریال بوده است.

کردلو با بیان اینکه پرداخت وام ودیعه مسکن منوط به داشتن سه شرط است، افزود: متقاضیان دریافت این تسهیلات باید متأهل یا سرپرست خانوار بوده و در حال حاضر فاقد مالکیت باشند.

وی یادآور شد: همچنین واجدین شرایط دریافت این ودیعه باید دارای اجاره‌نامه رسمی و ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک و اسکان و کد رهگیری بوده و تاریخ انعقاد اجاره‌نامه واحد مسکونی بعد از مورخ ۱۴۰۱.۱۰.۱ باشد.

کردلو به تداوم ثبت نام تسهیلات ودیعه مسکن در استان اشاره کرد و گفت: مردم استان می‌توانند به سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی به آدرس http://saman.mrud.ir مراجعه و ثبت نام کنند.

رئیس اداره برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی راه و شهرسازی استان زنجان، خاطرنشان کرد: میزان تسهیلات ودیعه مسکن برای متقاضیان واجد شرایط در استان زنجان به حداکثر یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال با بازپرداخت پنج ساله افزایش یافت و مستاجرانی که از تسهیلات ودیعه مسکن تاکنون استفاده نکرده اند در اولویت برای دریافت تسهیلات بانکی مذکور هستند.

کد مطلب 6007799

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