به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکات‌من، تصویری که این روزها در فضای مجازی دست به دست می‌شود، توجه مخاطبان سراسر جهان را به خود جلب کرده؛ تصویری از چادرهای آوارگان فلسطینی در اردوگاه صحرایی شهر مرزی رفح که چشم تمام دنیا را به جنایت بی‌وقفه رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان گشوده است.

بیش از ۳۴ میلیون نفر در فضای مجازی اعم از «ایکس» و «اینستاگرام» دیروز این تصویر را ظرف کمتر از ۲۴ ساعت به اشتراک گذاشتند و صدها هزار کاربر دیگر در «تیک‌تاک» پست مشابهی را با این تصویر و هشتگ «تمام چشم‌های به رفح دوخته شده است»، منتشر کردند.

سازمان‌هایی از جمله صندوق نجات کودکان، اوکسفام (یکی از بزرگ‌ترین سازمان‌های بین‌المللی امدادرسانی برای ریشه‌کن کردن فقر، گرسنگی و بی‌عدالتی)، آمریکایی‌ها برای عدالت، صدای یهودیان برای صلح و جنبش همبستگی فلسطین نیز این تصویر را به اشتراک گذاشتند.

پوستر «چشم‌ها به رفح دوخته شده» چه چیزی را به تصویر می‌کشد؟

این تصویر اردوگاه پناهجویان را در جنوب غزه نشان می‌دهد که به منظور پناه دادن به آوارگان فلسطینی تحت تأثیر جنگ بی‌وقفه اسرائیل علیه فلسطین برپا شده است. چادرهای این اردوگاه به نحوی در تصویر دیده می‌شوند که شعار «چشم‌ها به رفح دوخته شده است» را برجسته می‌کند.

سرچشمه و منشأ این شعار چیست؟

ریک پیپرکورن، مدیر دفتر اراضی اشغالی فلسطین در سازمان بهداشت جهانی در یک بیانیه از این جمله استفاده کرد. بنابراین با توجه به سابقه تجاوز رژیم صهیونیستی به رفح، نمی‌توان آن را جمله‌ای ابداعی برای تجاوز اخیر صهیونیست‌ها به این شهر مرزی دانست. پیپرکورن پس از آنکه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در ماه فوریه دستور تخلیه رفح را صادر کرد، این جمله را به‌کار برد.

«چشم‌ها به رفح دوخته شده است» دقیقاً به چه معناست؟

این جمله درخواستی است از مردم سراسر جهان تا روی‌شان را از جنایت صهیونیست‌ها در رفح برنگردانند؛ شهری که حدود ۱.۵ میلیون آواره فلسطینی را از گوشه‌وکنار باریکه جنگ‌زده غزه در دل خود جای داده است. امید است که برآیند فشار افراد، گروه‌ها و دولت‌های سراسر جهان، به توقف حملات وحشیانه صهیونیست‌ها به رفح منجر شود.

ابلیس به جان رفح افتاده است

ارتش رژیم صهیونیستی یکشنبه‌شب به بهانه حمله به اعضای مقاومت اسلامی فلسطین (حماس)، به چادرهای آوارگان فلسطینی تجاوز کرد که در پی آن دست کم ۴۵ نفر به شهادت رسیدند. نتانیاهو با ژستی که با ابلیس درون او شباهتی ندارد، این حمله را «تصادفی غم‌انگیز» خواند!

این تجاوز در کنار کشتار و نسل‌کشی فلسطینیان در نوار غزه، محکومیت گسترده رهبران کشورهای سراسر جهان را به همراه داشت. علاوه بر این، تظاهرات اعتراضی گسترده در جای‌جای جهان در حمایت از مردم مظلوم فلسطین برگزار شده است و همچنان ادامه دارد.