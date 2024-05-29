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۹ خرداد ۱۴۰۳، ۱۶:۴۶

در گفت‌وگو با مهر مطرح شد؛

۲ تن از عوامل «رویای نیمه شب» غرق شدند/ توقف تصویربرداری سریال

۲ تن از عوامل «رویای نیمه شب» غرق شدند/ توقف تصویربرداری سریال

تهیه کننده سریال «رویای نیمه شب» از جزئیات حادثه غرق شدن ۲ تن از عوامل این سریال در زمان تصویربرداری خبر داد.

سعید سعدی تهیه کننده سریال «رؤیای نیمه شب» درباره حادثه تلخی که برای ۲ تن از عوامل این مجموعه طی ضبط سریال پیش آمده است به خبرنگار مهر بیان کرد: ظهر روز گذشته هشتم خرداد ۲ تن از دستیاران صحنه با نام‌های علی شیروانی و وحید یوسفی در صحنه فیلمبرداری در رود بهمن شیر آبادان دچار حادثه شدند.

وی اضافه کرد: پس از وقوع این حادثه و با اطلاع به پلیس و اورژانس، با کمک نیروهای امدادی، هلال احمر و پلیس توانستیم پیکرها را از رود بیرون بیاوریم.

سعدی با تأثر از این اتفاق بیان کرد که فعلاً در حال پیگیری وضعیت زنده یاد یوسفی و شیروانی ۲ تن از عوامل سریال هستند و قادر به بیان جزئیات دیگری از ماجرا نیست.

این تهیه کننده در پایان عنوان کرد: فیلمبرداری سریال «رؤیای نیمه شب» پس از این حادثه فعلاً به احترام این ۲ عزیز از دست رفته متوقف شده است.

کد مطلب 6122759
عطیه موذن

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