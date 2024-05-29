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۹ خرداد ۱۴۰۳، ۱۶:۵۸

«یحیی سریع» از عملیات‌های گسترده نیروهای مسلح یمن خبر داد

«یحیی سریع» از عملیات‌های گسترده نیروهای مسلح یمن خبر داد

سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که نیروهای یمنی ۶ عملیات نظامی را علیه ۶ کشتی در دریاهای مدیترانه، سرخ و عرب به انجام رسانده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن در بیانیه‌ای اعلام کرد: در قالب گسترش گستره عملیات‌های خود در مرحله چهارم، ۶ عملیات نظامی را علیه ۶ کشتی در دریاهای مدیترانه، سرخ و عرب به انجام رساندیم.

سریع گفت: نیروهای دریایی، پهپادی و موشکی در این عملیات گسترده مشارکت کردند. کشتی «LAAX» در دریای سرخ در پی حمله مستقیم آسیب فراوانی دید. علاوه بر این کشتی‌های «MOREA» و «Sealady» نیز هدف قرار گرفتند. ۳ عملیات دریای سرخ به وسیله چندین اژدر، موشک‌ بالستیک و پهپاد به انجام رسید.

وی افزود: کشتی‌های آمریکایی «ALBA» و «Maersk HARTFORD» در دریای عرب با موشک و پهپاد هدف قرار گرفتند. همچنین کشتی «MINERVA ANTONIA» در دریای مدیترانه با چندین موشک کروز هدف قرار داده شد.

سریع ادامه داد: حمله به تمامی کشتی‌های یادشده به دلیل نقض قانون منع وصول به بندرهای فلسطین اشغالی به انجام رسید. عملیات گسترده نیروهای مسلح یمن در راستای یاری به ملت مظلوم فلسطین و در واکنش به جنایت‌های دشمن صهیونیست در حق آوارگان فلسطینی در منطقه رفح اجرا شد.

وی گفت: با عنایت خدا، در حمله به تمامی کشتی‌هایی که با دشمن اسرائیلی در منطقه عملیات اعلامی در ارتباط هستند، بدون درنظرگرفتن مقصد آن‌ها، تردید نخواهیم کرد.

سریع ادامه داد: ما به مقاومت شجاع فلسطین در نوار غزه و تمامی آزادگان حامی آن در لبنان و عراق درود می‌فرستیم. تاکید می‌کنیم که عملیات نظامی ما تا توقف تجاوز و رفع محاصره از ملت فلسطین در نوار غزه ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6122785

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    نظرات

    • IR ۲۰:۵۵ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۹
      4 8
      پاسخ
      عملیاتهای تروریستی هیچ کمکی به یمن وغزه نمیکند
      • غ امیری سرباز حاج عممار شیخ نجار ۰۰:۱۰ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۰
        4 2
        درود بر شیرمردان یمن مرگ بر آمریکا وسگ هارش سلام برحزب الله لبنان
      • غ امیری سرباز حاج عممار شیخ نجار ۰۰:۱۰ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۰
        3 1
        درود بر شیرمردان یمن مرگ بر آمریکا وسگ هارش سلام برحزبلا لبنان
    • ۲۱:۲۲ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۹
      3 1
      پاسخ
      ماشاالله .تبارک الله .انتقام خون شهید ریسی را بلکه سما بگیرید .ای کاش ما هم در رکاب شما بودیم .خدا موفقیتتان را زیاد کند .تبارک الله .خدا کمکتان کند .دعای ما بدرقه راه شما باد .افتخار هر مسلمانی۹۸۴۹۸۴ .افتخار هر شیعه هستید
    • ۲۱:۲۳ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۹
      3 1
      پاسخ
      افتخار هر مسلمان و شیعه هستید .تبارک الله
    • ناشناس IR ۰۰:۰۷ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۰
      3 1
      پاسخ
      یمنی‌ها‌واقعن‌شیرمرد‌هستن‌‌که‌نه‌از‌امریکا‌ونه‌ازان‌گلیس‌هیچ‌ترس‌وواهمهی‌ندارندودارن‌تمام‌کشتی‌های‌که‌به‌گروه‌اشغالگر‌تروریستی‌صهیونیستیخدمت‌میکنن‌رو‌هدف‌موشک‌وپهپاد‌قرار‌میدن‌
    • ناشناس IR ۰۱:۰۶ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۰
      3 1
      پاسخ
      جنگ جنگ تا پیروزی...اسراییل دیوانه وار برای حفظ موجودیت خود دست و پا میزند
    • ناشناس IR ۰۳:۴۴ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۰
      2 1
      پاسخ
      پیروزیان مبارک سلحشوران حماس.
    • مجیدصوفیان IR ۱۹:۱۵ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۰
      2 1
      پاسخ
      دست خدایارتان
    • سعید ۰۰:۱۵ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۱
      3 0
      پاسخ
      درود خدا بر شیر مردان شجاع یمنی محور مقاومت،که در حد معجزه عمل میکنند

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