به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن در بیانیه‌ای اعلام کرد: در قالب گسترش گستره عملیات‌های خود در مرحله چهارم، ۶ عملیات نظامی را علیه ۶ کشتی در دریاهای مدیترانه، سرخ و عرب به انجام رساندیم.

سریع گفت: نیروهای دریایی، پهپادی و موشکی در این عملیات گسترده مشارکت کردند. کشتی «LAAX» در دریای سرخ در پی حمله مستقیم آسیب فراوانی دید. علاوه بر این کشتی‌های «MOREA» و «Sealady» نیز هدف قرار گرفتند. ۳ عملیات دریای سرخ به وسیله چندین اژدر، موشک‌ بالستیک و پهپاد به انجام رسید.

وی افزود: کشتی‌های آمریکایی «ALBA» و «Maersk HARTFORD» در دریای عرب با موشک و پهپاد هدف قرار گرفتند. همچنین کشتی «MINERVA ANTONIA» در دریای مدیترانه با چندین موشک کروز هدف قرار داده شد.

سریع ادامه داد: حمله به تمامی کشتی‌های یادشده به دلیل نقض قانون منع وصول به بندرهای فلسطین اشغالی به انجام رسید. عملیات گسترده نیروهای مسلح یمن در راستای یاری به ملت مظلوم فلسطین و در واکنش به جنایت‌های دشمن صهیونیست در حق آوارگان فلسطینی در منطقه رفح اجرا شد.

وی گفت: با عنایت خدا، در حمله به تمامی کشتی‌هایی که با دشمن اسرائیلی در منطقه عملیات اعلامی در ارتباط هستند، بدون درنظرگرفتن مقصد آن‌ها، تردید نخواهیم کرد.

سریع ادامه داد: ما به مقاومت شجاع فلسطین در نوار غزه و تمامی آزادگان حامی آن در لبنان و عراق درود می‌فرستیم. تاکید می‌کنیم که عملیات نظامی ما تا توقف تجاوز و رفع محاصره از ملت فلسطین در نوار غزه ادامه خواهد داشت.