تجاوز آمریکا عواقب وخیمی برای نیروهایش در منطقه خواهد داشت 

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع امنیتی ایرانی در مرکز مستشاری نظامی ایران در سوریه در گفتگو با خبرگزاری یونیوز تصریح کرد که تجاوز اخیر آمریکا به عراق و سوریه باعث گسترش واکنشها نسبت به این رفتار تجاوزگرانه خواهد شد.
این منبع ایرانی تصریح کرد که تجاوز به عراق و سوریه نقض آشکار تمامیت ارضی این کشورها است.
وی ضمن محکوم کردن تجاوز آمریکا ابراز داشت که توجیههای باطلی که آمریکاییها در مورد این حمله مطرح کردهاند، نیز مردود است و این حمله عواقب وخیمی در منطقه خواهد داشت و باعث گسترش واکنشهای انتقام جویانه نسبت به این تجاوز خواهد شد.
این منبع ابراز داشت که این حمله آمریکاییها نشان میدهد که آمریکا باید به هر هزینهای شده از منطقه اخراج شود، چرا که باعث بیثباتی و ناامنی و هرجومرج در منطقه میشود. این حمله همچنین نشان داد که آمریکاییها تنها بر اساس منافع امنیتی خود و منافع رژیم صهیونیستی در عراق و سوریه حضور دارند و یک نیروی اشغالگر به تمام معنا هستند.
این منبع تصریح کرد که ملتها و دولتهای عراق و سوریه هرگز اشغالگری یا تجاوز به خاک خود را نپذیرفته و پس از این نیز نخواهند پذیرفت. لذا تصمیم مقاومت اسلامی عراق برای مقابله با اشغالگران آمریکایی و کمک به فلسطین بدون شک در سطحی بالاتر ادامه پیدا خواهد کرد.
این منبع نظامی ایرانی ابراز داشت که این حمله باعث نمیشود عناصر مقاومت نسبت به دشمن در عرصههای مختلف کوتاه بیایند و گروههایی که از عراق و سوریه حمایت میکنند، با وجود تمامی هزینهها و جانفشانیها، خود را ملزم به دفاع از ملت مظلوم فلسطین نیز میدانند.
این منبع با اشاره به اینکه اقدامات پیش دستانه گروههای مقاومت در عراق و سوریه اهداف دشمن از تلفات این حملهها را با شکست مواجه کرد، تصریح کرد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی قدس سپاه هیچ مرکز یا پایگاه و پادگانی در عراق و سوریه ندارند و ادعای آمریکاییها در این زمینه دروغ و گمراه کننده است و این موضوع کاملاً مشخص است.
این منبع تصریح کرد که تداوم سلسله حملات دولت آمریکا که دلایل شناختهشده سیاسی و امنیتی دارد، نتیجه معکوس علیه برنامهریزان آن خواهد داشت و عواقبی را در آینده علیه نیروهای آمریکایی در غرب آسیا به دنبال خواهد داشت و باعث افزایش نفرت مردم از این دولت و بالا بردن سطح مقاومت آنها میشود و مسئولیت کامل در مورد این جنایات و کشیدن منطقه به پیامدهای آن، غیرقابل تصور خواهد بود.
ستاد فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا (سنتکام) دیشب در بیانیهای اعلام کرد که حملههایی را به مواضع کشورهای عراق و سوریه انجام داده است.
شبکه المیادین گزارش داد که حمله بامداد امروز آمریکا علیه سوریه ۴۰ دقیقه به طول انجامید و با استفاده از جنگندهها و چند بمب افکن صورت گرفت. آمریکا در این حمله نزدیک به ۲۰ منطقه در دیرالزور، الهرابش، شهر المیادین و البوکمال در شرق سوریه را هدف قرار داد.
اکثر منطقههایی که هدف حمله بامداد امروز اشغالگران آمریکایی در شرق سوریه قرار گرفته اند از قبل تخلیه شده بودند. این حمله آمریکاییها تأسیسات غیرنظامی از جمله انبارهای مواد غذایی، نانواییها و کتابخانه ها را هدف قرار داد.
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