واکاوی موقعیت مکانی و دلایل حمله مقاومت عراق به «برج ۲۲»

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از کشته شدن سه سرباز ارتش آمریکا و مجروح شدن دست کم ۳۴ نظامی دیگر این کشور در حمله پهپادی به پایگاه «برج ۲۲» آمریکا واقع در اردن در نزدیکی مرز سوریه، خبرگزاری رویترز در گزارشی جزئیاتی درباره موقعیت مکانی و دلایل اهمیت آن ارائه کرد.

فرماندهی مرکزی نیروهای تروریستی آمریکا در منطقه (سنتکام) در بیانیه‌ای اعلام کرد که انتظار می‌رود شمار مجروحان این حمله افزایش یابد و هشت پرسنل نظامی آمریکا نیز به‌دلیل شدت جراحات، از اردن به مراکز درمانی پیشرفته‌تر منتقل شده‌اند.

جو بایدن، رییس جمهور آمریکا در ادعایی بی‌اساس و بدون ارائه هیچ مدرک و دلیلی، مدعی شد این حمله که از آغاز جنگ غزه، نخستین حمله مرگبار علیه نیروهای آمریکایی محسوب می‌شود، توسط گروه‌های تحت حمایت ایران صورت گرفته است!

این در حالی است که مقاومت اسلامی عراق با صدور بیانیه‌ای مسؤولیت حمله به نیروهای آمریکایی در اردن را برعهده گرفت.

ناصر کنعانی، سخنگوی دستگاه دیپلماسی با رد ادعای بایدن تاکید کرد: گروه‌های مقاومت در منطقه در تصمیمات و اقدامات خود از جمهوری اسلامی ایران دستور نمی‌گیرند و جمهوری اسلامی ایران در تصمیمات گروه‌های مقاومت برای نحوه‌ی حمایت از ملت فلسطین و یا دفاع از خود و مردم کشورشان در برابر هر گونه تجاوز و اشغالگری دخالتی ندارد.

سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنین تاکید کرد که «تهران از ابتدای بحران جاری غزه، مکرراً نسبت به خطر گسترش دامنه درگیری در منطقه به دلیل ادامه حملات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین و نیز پشتیبانی همه جانبه آمریکا از نسل‌کُشی فلسطینیان در غزه و کرانه باختری هشدار داده و نقض پایدار و مکرر حاکمیت ملی عراق و سوریه توسط نیروهای آمریکایی و بمباران‌ها و انجام حملات علیه گروه‌ها و مردم عراق، سوریه و یمن را تشدید کننده این چرخه بی‌ثباتی می‌دانست.»

همچنین نمایندگی ایران در سازمان ملل در گفت‌وگو با یک رسانه آمریکایی تاکید کرد که ایران هیچ ارتباطی با حمله دیشب نیروهای مقاومت منطقه علیه یک پایگاه نظامی آمریکا در اردن نداشته است.

موقعیت مکانی

رویترز نوشت: پهپاد تهاجمی به پایگاه مرزی «برج ۲۲» اصابت کرد. منطقه‌ای در اردن که از لحاظ راهبردی حائز اهمیت و در منتهی الیه شمال شرقی این کشور و محل تلاقی مرز سوریه و عراق واقع شده است.

دلیل حمله به «برج ۲۲»

این پایگاه که چندان برای عموم شناخته‌شده نیست، ۳۵۰ سرباز ارتش و نیروی هوایی آمریکا را در خود جای داده و از حمایت لجستیکی برخوردار است. «برج ۲۲» در نزدیکی پایگاه «التنف» آمریکا در امتداد مرز سوریه قرار دارد.

رویترز مدعی شده که پایگاه التنف در آنچه مبارزه با داعش خوانده، نقش اساسی ایفا کرده است و همچنین بخشی از راهبرد آمریکا برای «مهار تقویت نظامی ایران در شرق سوریه» محسوب می‌شود.

نیروهای آمریکایی در اردن

ارتش اردن یکی از از بزرگ‌ترین ارتش‌هایی است که از واشنگتن کمک مالی و نظامی دریافت می‌کند. امان، یکی از معدود متحدان آمریکا در منطقه است که در طول سال با ارتش این کشور رزمایش برگزار می‌کند.

حمله دیشب به «برج ۲۲» سطح تنش در خاورمیانه که همین حالا به‌دلیل جنگ غزه و تجاوز رژیم صهیونیستی، به شدت وخیم و بحرانی به نظر می‌رسد را بیش از پیش افزایش داده است.