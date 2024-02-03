به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، در متن حکم صادر شده از سوی کیومرث هاشمی برای جناب آقای احمد نامنی آمده است:

«بنا به پیشنهاد معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای و نظر به تعهد، تخصص و تجربیات جنابعالی به موجب این حکم به عنوان سرپرست اداره کل امور مشترک فدراسیون‌ها منصوب می شوید. انتظار می‌رود با بهره‌گیری از روحیه انقلابی و کار جهادی، محورهای ذیل در اولویت برنامه های آن اداره کل مدنظر قرار دهید:

۱- اهتمام در برگزاری به موقع مجامع عادی و انتخاباتی فدراسیون ها با هماهنگی معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای.

۲- رسیدگی به مشکلات فدراسیون ها، انجمن های مستقل، هیأت ها، ورزشکاران، مربیان و دست اندرکاران ورزش.

۳- بررسی به منظور بازنگری و اصلاح آئین نامه ها، دستورالعمل ها و بخش نامه های مرتبط با برگزاری مجامع فدراسیون ها و هیأت ها، شوراهای برون مرزی و دستورالعمل نظام پاداش قهرمانان.

۴- مشارکت در تدوین و نظارت بر اجرای برنامه های راهبردی توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای در چهارچوب سند پیشرفت ورزش و تربیت بدنی کشور.

۵- ساماندهی و توسعه بسترهای الکترونیکی به منظور شفاف سازی در حوزه ورزش قهرمانی و حرفه ای.

۶- مهندسی مجدد و نظارت در فرآیند ایجاد تسهیلات برای اعزام های بین المللی از قبیل شفاف سازی در امور مرتبط به ارز، اخذ ویزا و تسهیلات مرتبط.

۷- هماهنگی و همکاری در تنظیم سند آمایش سرزمین ورزش کشور

امید است با اتکال به خداوند متعال و تعامل و هماهنگی با رؤسا و سرپرستان فدراسیون ها، مدیران ستادی و استانی وزارت و بهره گیری بهینه از تجارب و نظرات کارشناسان ارزنده آن اداره کل در تحقق اهداف دولت مردمی و عدالت محور و سرلوحه قرار دادن منویات مقام معظم رهبریمدظله العالی موفق و موید باشید.»

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این آرش فرهادیان این مسوولیت را برعهده داشت که بعد از کنار گذاشتن محمد پولادگر از معاونت ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان، فرهادیان نیز که با پولادگر به وزارت ورزش آمده بود، توسط وزیر ورزش کنار گذاشته شد.