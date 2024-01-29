رییس انجمن موی تای فدراسیون انجمن‌های ورزش‌های رزمی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر در خصوص انتخاب و آماده سازی تیم اعزامی به مسابقات جهانی موی تای گفت: پس از برگزاری مسابقات قهرمانی کشور، استعدادیابی و مسابقات جهانی، برترین‌ها در کمپ تیم‌های ملی فدراسیون انجمن‌های ورزش‌های رزمی حضور یافتند، اردوهای آماده سازی نیز که از تاریخ ۲۳ دی ماه آغاز شده تا فردا در تهران ادامه خواهد داشت.

فرید نقدی در ادامه گفت: این دوره از مسابقات طی روزهای ۱۳ تا ۱۶ بهمن ماه برگزار خواهد شد و تیم ملی ایران پس از کسب مجوز شورای برون مرزی با ۱۲ ورزشکار در بخش مردان و ۶ ورزشکار در بخش بانوان در این رقابت‌ها حضور خواهد داشت.

وی در خصوص ترکیب تیم اعزامی به این مسابقات گفت: محمد امین رجبی، احمد نظری نژاد، یونس بندری، محمد شیرزاد نظرلو، سپهر ظهوری دلشاد، مهرداد حیدری، علی تکلو (کاپیتان تیم ملی)، ماهان فتوحی زیر دهی، مهدی کیماسی سلخوری، مهرداد امیر غیاثوند، ابوالفضل فتحی، حمید کرد آبادی با هدایت جلال معتمدی به عنوان سرمربی، رضا حمزه نژاد، ناصر انجیدنی و مجید حسینی به عنوان مربی به این مسابقات اعزام می‌شوند. ضمن اینکه مهدی محمدی هم مدیر تیم‌های ملی است.

رییس انجمن موی تای ادامه داد: سیده کیمیا حسینی، پارمیدا خوش خبر اوغانی، محدثه میرمقدم، ملیکا رمضانی، نگین کریمی، کیمیا عمرانی با هدایت نگار کریمی ترکیب تیم ملی بانوان را برای حضور در این مسابقات تشکیل می‌دهند. لیلا سازوار هم سرپرست تیم ملی موی تای بانوان است.

وی در پایان عنوان داشت که در این مسابقات رضا امیری از داوران خوب کشورمان نیز قضاوت خواهد کرد.