به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه مجمع عمومی کانون داوران حرفه‌ای و انتخاب هیأت مدیره استان تهران در شوراهای حل اختلاف استان با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضائی رئیس کل دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف استان تهران، محسن مقدس معاون داوری و میانجیگری مرکز حل اختلاف قوه قضائیه، معاونین و مدیران ستاد و اعضای مجمع داوران حرفه‌ای استان تهران در محل تالار اجتماعات شوراهای حل اختلاف استان تهران برگزار شد.

مهدوی در امور شوراهای حل اختلاف استان تهران در این مراسم با بیان اینکه این اولین کانون داوران حرفه‌ای در سطح کشور است، اظهار کرد: تلاش‌های زیادی در ۲ سال گذشته انجام شده تا اساسنامه این کانون شکل گرفته است و در حال حاضر ۸۴ نفر دارای پروانه حرفه‌ای داوری هستند.

وی افزود: امروز اولین جلسه مجمع عمومی است و دستور اصلی ما انتخاب هیئت مدیره در اجرای ماده ۱۹ به تعداد ۷ نفر عضو اصلی و ۲ عضو علی البدل خواهد بود که از این تعداد، ۳ نفر انتصابی هستند و ۴ نفر اصلی و ۲ نفر علی البدل انتخاب خواهند شد. همچنین ۲ نفر بازرس در اجرای ماده ۲۵ به صورت عضو اصلی و یک نفر علی البدل در اجرای ماده ۳۱ هیئت بررسی انتظامی انتخاب خواهند شد.

در ادامه این مراسم محسن مقدس معاون داوری و میانجیگری مرکز حل اختلاف قوه قضائیه طی سخنان کوتاهی گزارشی از عملکرد معاونت داوری و میانجیگری مرکز حل اختلاف قوه قضائیه در رابطه با تلاش برای تأسیس کانون داوران حرفه‌ای استان تهران بیان و اظهار امیدواری کرد تا با تشکیل کانون داوران حرفه‌ای در تمام استان‌های کشور زمینه توسعه عدالت در سراسر کشور فراهم شود.

وی با بیان اینکه از دهه ۸۰ و ۹۰ به دستور مقام معظم رهبری تلاش‌های زیادی برای نهادهای جایگزین دادگستری صورت گرفت که امروز شاهد نهادهای مردمی در این زمینه هستیم، عنوان کرد: برای نوشتن اساسنامه این کانون تلاش‌های زیادی انجام و برای ۸۴ نفر پروانه صادر شده است.

مقدس ادامه داد: برای اولین بار معاونت داوری و میانجی‌گری در قوه قضائیه تشکیل شده و انتخاب داوران به این کار وزن می‌دهد. جمع حاضر از قضات بازنشسته ارجمند هستند و چنانچه داوری با این کیفیت جلو برود به آینده آن امیدواریم؛ اما اگر داوری با دقت نباشد پذیرش مسئولیت از نظر شرعی با شماست.

وی اضافه کرد: همچنین شیوه نامه جذب داوران را اصلاح و هیئت ارزیابی متشکل از قضات خوش نام عالی رتبه است.

معاون داوری و میانجیگری مرکز حل اختلاف قوه قضائیه تاکید کرد: برای سیاست گذاری بخش داوری، شورای علمی به ریاست معاون توسعه حل اختلاف قوه قضائیه تشکیل شده است.

بهرامی عضو مؤسس کانون داوران حرفه‌ای نیز در این مراسم در رابطه با اساسنامه این کانون، گفت: در ابتدا بنا بود کسانی که پروانه وکالت دارند وارد عرصه داوری نشوند، اما جلسات متعددی تشکیل و مقرر شد تا کسانی که پروانه وکالت دارند بتوانند در بحث داوری وارد شوند، اما حالا نگاه به داوری این است که اصل بر داوری است و دادگستری نظارت بعدی بر آن داشته باشد.

وی با بیان اینکه هدف اصلی تشکیل این کانون در حقیقت واگذاری بخشی از کارهای حاکمیتی است، افزود: امیدواریم این بنا به خوبی چیده شود تا قدم اول کانون به خوبی و درستی برداشته شود.

بهرامی تصریح کرد: بحث داوری نیاز به ساماندهی دارد، اما به آینده آن امیدوار هستیم.