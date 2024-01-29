به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آئینی مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، در بیان روند نوسازی در بافتهای فرسوده شهری، گفت: هم اکنون آمار شروع عملیات نوسازی و ساخت واحدهای مسکونی در بافتهای فرسوده با دو رویکرد تولید مسکن و مقاومسازی ساختمانهای ناپایدار در دولت سیزدهم از ۲۱۵ هزار واحد فراتر رفته و تاکنون بیش از ۵۵ هزار واحد به مرحله بهره برداری رسیده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه نوسازی واحدهای ناپایدار در بافتهای فرسوده هدفی است که در کنار ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی و همچنین ارتقای ارائه سطح خدمات از جمله خدمات روبنایی در بافتهای فرسوده مدنظر است، توضیح داد: شهرهای تهران، مشهد، کرمانشاه، تبریز، اصفهان، همدان، قم، اردبیل، کرمان و بندرعباس به عنوان ۱۰ شهر برتر در زمینه نوسازی بافتهای فرسوده و کاهش بناهای ناپایدار برای امسال ثبت شدند.
آئینی تصریح کرد: اجرای طرح نهضت ملی مسکن در بافتهای شهری از جمله اهدافی است که همواره کارشناسان بر اجرای آن تاکید کرد کردند که دولت سیزدهم نیز در اجرای قانون جهش تولید مسکن بر این مهم تاکید ویژه داشته است.
گفتنی است، دولت سیزدهم تعهد کرده است زمینه تولید تا ۴ میلیون واحد مسکونی را در طی این دولت فراهم کند. هم اینک نیز بخشی از واحدها تکمیل و تحویل متقاضیان شده است. همچنین، در این مسیر، علاوه بر اجرای طرح نهضت ملی مسکن، نوسازی بافت فرسوده همراه با تأمین خدمات مناسب برای بافتها، رویکردی است که وزیر راه و شهرسازی بر آن تاکید ویژه داشته است.
