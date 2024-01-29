مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی برای جانبازان تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی تقدسی مدیر سامانه یکپارچه فروش خودرو در مصاحبه با صدا و سیما اظهار کرد: جانبازان ۷۰ درصد از روز چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ تا امروز دوشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ فرصت داشتند در سامانه یکپارچه فروش خودرو جانبازان به نشانی janbazan.saleauto.ir مراجعه و ثبت نام کنند که این فرصت تا فردا تمدید شده است.

وی گفت: در این مرحله از ثبت نام فقط جانبازان ۷۰ درصد (دو پا یا دو دست قطع از مچ و یا قطع نخاع) تا سقف ۳۵ هزار یورو می‌توانند از خودروهای اعلامی، خودرو انتخاب کنند.

مدیر سامانه یکپارچه فروش خودرو افزود: از فردا سه شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ تا روز جمعه ۱۴۰۲/۱۱/۱۳ فقط جانبازان ۵۰ درصد تا ۶۹ درصد می‌توانند تا سقف ۲۵۰۰۰ یورو از خودروهای اعلامی، خودرو انتخاب کنند.

تقدسی در خصوص ثبت نام جدید برای خودروهای وارداتی هم گفت: به زودی اطلاعیه برای ثبت نام خودروهای وارداتی ابلاغ می‌شود و متقاضیان می‌توانند برای ثبت نام اقدام کنند.