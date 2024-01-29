  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۱۱

مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی برای جانبازان تمدید شد

مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی برای جانبازان تمدید شد

مدیر سامانه یکپارچه فروش خودرو گفت: ثبت نام خودرو برای جانبازان ۷۰ درصد در سامانه یکپارچه فروش خودرو تا فردا تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی تقدسی مدیر سامانه یکپارچه فروش خودرو در مصاحبه با صدا و سیما اظهار کرد: جانبازان ۷۰ درصد از روز چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ تا امروز دوشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ فرصت داشتند در سامانه یکپارچه فروش خودرو جانبازان به نشانی janbazan.saleauto.ir مراجعه و ثبت نام کنند که این فرصت تا فردا تمدید شده است.

وی گفت: در این مرحله از ثبت نام فقط جانبازان ۷۰ درصد (دو پا یا دو دست قطع از مچ و یا قطع نخاع) تا سقف ۳۵ هزار یورو می‌توانند از خودروهای اعلامی، خودرو انتخاب کنند.

مدیر سامانه یکپارچه فروش خودرو افزود: از فردا سه شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ تا روز جمعه ۱۴۰۲/۱۱/۱۳ فقط جانبازان ۵۰ درصد تا ۶۹ درصد می‌توانند تا سقف ۲۵۰۰۰ یورو از خودروهای اعلامی، خودرو انتخاب کنند.

تقدسی در خصوص ثبت نام جدید برای خودروهای وارداتی هم گفت: به زودی اطلاعیه برای ثبت نام خودروهای وارداتی ابلاغ می‌شود و متقاضیان می‌توانند برای ثبت نام اقدام کنند.

کد مطلب 6008058
سمیه رسولی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • محمد IR ۲۲:۰۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۲
      0 1
      پاسخ
      سلام این رئیس بنیاد جانبازان آقای قاضی زاده کاری که ده ها رییس نکرده را کرد خدا به ایشان سلامتی و طول عمر بده و انشاءالله رئیس جمهور بشود

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها