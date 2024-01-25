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۵ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۵۵

نحوه ثبت نام جانبازان برای دریافت خودروی وارداتی

نحوه ثبت نام جانبازان برای دریافت خودروی وارداتی

سامانه Janbazan.saleauto.ir از شب گذشته برای ثبت نام خودروهای وارداتی ویژه جانبازان باز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سامانه Janbazan.saleauto.ir از شب گذشته برای ثبت نام خودروهای وارداتی ویژه جانبازان باز شد؛ اما این گروه باید بر اساس اولویت اعلامی طی سه مرحله به سامانه مراجعه کنند.

۱. از روز چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ تا روز پنج شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ به مدت دو روز فقط جانبازان معزز ۷۰ درصد (دو پا یا دو دست قطع از مچ و یا قطع نخاع) تا سقف ۳۵ هزار یورو (سیف) می‌توانند از خودروهای اعلامی، انتخاب خودرو کنند.

۲. از روز شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ تا روز یک شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ به مدت دو روز فقط سایر جانبازان معزز ۷۰ درصد تا سقف ۳۰ هزار یورو (سیف) می‌توانند از خودروهای اعلامی، انتخاب خودرو کنند.

۳. از روز دوشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ تا روز سه شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ به مدت دو روز فقط جانبازان معزز ۵۰ درصد تا ۶۹ درصد تا سقف ۲۵۰۰۰ یورو (سیف) می‌توانند از خودروهای اعلامی، انتخاب خودرو کنند.

همچنین ویرایش ثبت نام و انتخاب خودروهای وارداتی در سامانه به مدت سه روز برای جانبازان مشمول فعال خواهد شد.

کد مطلب 6004527
سمیه رسولی

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    نظرات

    • علی اصغر خمسه IR ۰۳:۱۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۲
      0 0
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      چرا وقتی می‌خواهیم رمز عبور برای خودرو وارداتی جانبازان بگیریم جواب فقط می‌دهد کد ملی یا شماره همراه صحیح نیست بهتر نیست برای مراعات حال جانباز مقداری آسان گرفته شود یا کارمندی از اداره بگذارند که ثبت نامداران عهده دار باشد وانجام دهد
    • حمید پروار TR ۰۸:۴۳ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۵
      0 0
      پاسخ
      جانباز 50درصد هستم ثبت نام ماشین انجام دادم بعدا به جهت وارد کردن ماشین شخصا لغو ثبت کردم ویرایش یا انتخاب ماشین نتونستم انجام بدم لطفا کی انتخاب می تونم انجام بدم

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