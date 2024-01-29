به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای امضای تفاهمنامه همکاری آموزشی دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر و اداره کل آموزش قوه قضائیه در امر مبارزه با مواد مخدر، روانگردان و پیش سازها، نخستین دوره آموزشی ویژه قضات دادگستری استانهای تهران و البرز با حضور محمد زارعی معاون مقابله با عرضه و امور بین الملل و مهدی جوهری، مدیرکل آموزش معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه برگزار شد.
زارعی در این دوره آموزشی که در مجموعه فرهنگی شقایق برگزار شد، به تشریح وضعیت کنونی مواد مخدر در منطقه پرداخت و گفت: در منطقه در همسایگی با کشوری قرار داریم که عمده مواد مخدر دنیا را تولید میکند.
وی با بیان اینکه پس از روی کار آمدن طالبان در کشور افغانستان، دستور ممنوعیت کشت خشخاش از سوی آن حاکمیت صادر شد، تصریح کرد: یکی از پیامدهای این امر، افزایش قیمت مواد مخدر و همچنین تغییر رویکرد مصرف مواد مخدر از سنتی به صنعتی بود. اگرچه نهادهای بینالمللی کاهش کشت خشخاش و تولید تریاک در افغانستان را تأیید میکنند، اما کماکان تعارض بین اعلام کاهش تولید با کشفیات مواد افیونی از منشأ افغانستان تأمل برانگیز است.
معاون مقابله با عرضه و امور بین الملل ادامه داد: ایران کشوری است که بیشترین آسیب و تهدید را از تولید و ترانزیت مواد مخدر متحمل شده است؛ چرا که غالباً قاچاق مواد مخدر همراه با شرارت و خشونتهای تروریستی بوده است.
وی افزود: یکی از بزرگترین مشکلات در حوزه مبارزه با مواد مخدر؛ طولانی بودن زمان رسیدگی به پرونده مواد مخدر است که انتظار داریم این رسیدگی به سرعت انجام شود تا بازدارندگی لازم ایجاد شود.
زارعی بر ضربه به بنیان مالی قاچاقچیان مواد مخدر تأکید کرد و گفت: هدف قاچاقچیان از تجارت مواد مخدر دستیابی به منابع سرشار مالی است، لذا اگر ضربه به بنیان اقتصادی آنان وارد نشود و فقط به مورد قضائی با شخص مجرم بسنده شود؛ معتقدیم که این مبارزه ناقص خواهد بود. همانطور که مقام معظم رهبری فرمودهاند این ضربه باید بهگونهای باشد که “کمر قاچاقچی شکسته شود.
وی در پایان اظهار داشت: برای مقابله با مواد مخدر نوظهور و شگردهای قاچاقچیان نیازمند قوانین جدید هستیم، لذا اگر لازم است که ستاد بهعنوان نهاد حاکمیتی و سیاستگذار، مباحثی را پیگیری کند، حتماً اعلام کنید.
جوهری نیز گفت: بهمنظور انجام برنامههای آموزشی مشترک به دنبال همافزایی با دستگاهها از جمله ستاد هستیم و تفاهمنامههای مشترکی نیز در این حوزه منعقد میشود تا به فهم مشترکی در مباحث حقوقی برسیم.
وی افزود: در تفاهمنامه مشترک ستاد با معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه مقرر شد که برنامههای آموزشی برای قضات، ضابطان دادگستری و کارشناسان مرتبط در حوزه مواد مخدر برگزار و سرفصلهای متناسب با این حوزه تنظیم و تدوین شود که به همین منظور جلساتی برای تعیین سرفصلهای آموزشی برگزار و در نهایت سه سرفصل آموزشی استخراج و بروز شد که طبق آن سرفصلها، این دوره آموزشی برگزار شده است.
مدیرکل آموزش معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه بیان کرد: آشنایی با انواع مواد روانگردان و پیش سازها و نیز مبارزه با پولشویی از جمله مباحث آموزشی این دوره است، این جلسات هماندیشی باعث برطرف شدن ابهامات و اجرای صحیح قانون میشود.
جوهری در پایان گفت: ستاد در حوزه مقابله با مواد مخدر با برخورد بجا و مجازات متناسب و به هنگام، میتواند به این حوزه کمک کند.
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