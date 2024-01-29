حذف عراق با تصمیم جنجالی فغانی/ بازگشت شیرین و صعود باشکوه اردن

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال عراق و اردن از ساعت ۱۵ امروز دوشنبه در ورزشگاه بین‌المللی خلیفه و با قضاوت علیرضا فغانی رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با برتری ۳ بر ۲ اردن به پایان رسید.

ترکیب تیم ملی عراق: حکیم، علی، ناطق، سولاکا، آیمن یحیی، رشید، ال امری، بایش، علی جاسم، یوسف آیمن و آیمن حسین

ترکیب تیم ملی اردن: ابولیلا، الاجالین، یزدان العرب، نصیب، المردی، رجای آید، ال راشدان، حداد، اولوان، موسی التماری، یزن النعیمات

بازی در ۱۵ دقیقه ابتدایی آرام دنبال شد و توپ بیشتر در میانه‌های زمین در جریان بود. بازیکنان هر دو تیم به دلیل حساسیت مسابقه میل کمتری برای حمله کردن داشتند و بازی پر برخوردی را شاهد بودیم.

مصدومیت مدافع اردن باعث ایجاد وقفه در جریان بازی شد.

در دقیقه ۴ و در سمت چپ دروازه اردن، برخوردی بین الاجالین مدافع اردن و بایش هافبک عراق به وجود آمد که به دلیل مصدومیت مدافع اردن بازی چند دقیقه‌ای با وقفه رو به رو شد.

ثبت نخستین موقعیت بازی برای اردن

بازیکنان اردن در دقیقه ۱۸ و از سمت چپ حمله‌ای را به سمت دروازه عراق شکل دادند و اولوان توپ را تا محوطه جریمه عراق جلو آورد و در میان تعداد زیاد مدافعان این تیم با پای راست اقدام به شوت زنی کرد که حکیم به واکنش خوب خود توپ را به کرنر فرستاد.

پس از این حمله بازیکنان عراق به سمت دروازه اردن نزدیک شدند و در دقیقه ۲۰ حسین علی از پشت محوطه جریمه با روی پا اقدام به شوت زنی کرد که توپ او را اختلاف کم از کنار دروازه اردن به بیرون رفت تا فرصت خوب گلزنی برای این تیم از دست برود.

حکیم مانع از گل خوردن عراق شد

در نیمه اول تیم اردن از موقعیت‌های خود بهتر استفاده می‌کرد و در دقیقه ۲۶ و روی غفلت مدافعان عراقی اولوان در مصافی تک به تک با حکیم قرار گفت که دروازه‌بان عراق با یک سیو زیبا علاوه بر اینکه دروازه خود را بسته نگه داشت برای دومین بار مهاجم اردن را از گلزنی ناکام گذاشت.

اشتباه هافبک عراق گل اول را برای اردن به ارمغان داشت

در دقیقه اول از وقت‌های اضافه نیمه اول و در حالی که توپ در اختیار ال امری قرار داشت او توپ را به اشتباه به یزن النعیمات پاس داد و این بازیکن در مصافی تک به تک با حکیم قرار گرفت و با یک ضربه چیپ توانست گل اول بازی را به نام خود به ثبت برساند. با این گل تعداد گل‌های النعیمات در جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۳ به عدد دو رسید.

شروع نیمه دوم با حملات پی در پی عراق

شاگردان کاساس که نیمه اول را به حریف واگذار کرده بودند با شروع نیمه دوم برای جبران گل خورده چندین بار به سمت دروازه اردن حمله ور شدند اما ابولیلا هر بار مانع از گلزنی آنها شد و با سیو هایی که انجام داد خود را تبدیل به بهترین بازیکن اردن در نیمه دوم کرد.

گلزنی سعد ناطق و مصدومیت تلخ مدافع عراق

در دقیقه ۶۷ برای عراق کرنر شکل گرفت که پس از سانتر توپ به محوطه جریمه اردن، مدافعان این تیم سعد ناطق را رها کرده بودند و این بازیکن توانست با ضربه سری زیبا گل تساوی را برای عراق به ثمر برساند.

سعد ناطق دقایقی پس از گلزنی به دلیل مصدومیت تعویض شد و نتوانست به بازی ادامه دهد.

گلزنی برای آیمن حسین خوش یمن نبود

عراقی‌ها پس از به ثمر رسیدن گل تساوی بار دیگر به سمت دروازه اردن حمله ور شدند که در دقیقه ۷۶ برای آنها کرنر شکل گرفت. پس از ارسال توپ به سمت دروازه اردن مدافع این تیم توپ را به طور ناقص دفع کرد و پس از آن آیمن حسین توپ را در اختیار گرفت و با ضربه‌ای دقیق توانست گل دوم را برای عراق به ثمر برساند. پس از آن در مقابل هواداران اردن اقدام به خوشحالی کرد که علیرضا فغانی کارت زرد دوم را به این بازیکن نشان داد و او از زمین اخراج شد تا تلخ‌ترین گل ملی خود را به ثمر برساند.

وقت‌های اضافه طلایی برای اردن

پس از ۱۰ نفره شدن عراق، اردنی‌ها با تمام قوا به سمت دروازه عراق حمله ور شدند و در وقت‌های اضافه نیمه دوم توانستند با به ثمر رساندن ۲ گل دیگر بازی باخته را با برد عوض کنند تا صعودی دراماتیک به مرحله یک چهارم نهایی داشته باشند.

ابتدا در دقیقه ۵+ ۹۰ یزدان العرب در شلوغی محوطه جریمه عراق و روی غفلت مدافعان این تیم و دفع ناقص حکیم گل تساوی را برای اردن به ثمر رساند و دو دقیقه بعد ال راشدان با شوتی فنی از پشت محوطه جریمه گل سوم و برتری را برای اردن به ثمر رساند تا صعود اردن به مرحله یک چهارم نهایی قطعی شود.

به این ترتیب در مرحله یک چهارم نهایی اردن و تاجیکستان باید به مصاف هم بروند.