نشست تخصصی «شعر هیات» در بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر عصر دوشنبه در این نشست با «آسیب شناسی شعر آئینی استان» بیان کرد: شایسته است بعد از نسل درخشان دیروز، شعر امروز شاهد حضور و ظهور شاعران نسل دوم در حوزه شعر آئینی و مناسبت‌های مختلف باشیم.

حجت الاسلام محمد قادری اضافه کرد: امید است شاعران امروز در تداوم شاعران پیشکسوت به گنجینه غنی اشعار آئینی کمک کنند و ستایشگران مداحان خوب استان در این زمینه یاری و مدد رسانند.

موجی شاعر آئینی استان بوشهر در رابطه با طرح سوالی مبنی بر اینکه چقدر می‌توانیم مباحث روز را در اشعار سنتی اجرا کنیم، بیان داشت: سرودن اشعار سنتی مثل راه رفتن روی طناب است؛ ما باید شعر بگوییم که در همان لحظه هم احساسات و عواطف مخاطب درگیر شود و هم او را بتوانیم اقناع کنیم.

مدرس کارگاه شعر آهنگ دیگر حوزه هنری بوشهر گفت: بوشهر یکی از «گنجینه‌های غنی شعر آئینی» است و در ادبیات آئینی شاعران متقدمین و مطرحی چون محمدخان دشتی، ملاحسن کبگانی، فاضل جمی، سید بهمنیار حسینی (مفتون) و معتقد اهرمی از پرچم داران شعر مذهبی و دینی محسوب می‌شوند.

غلامرضا ابراهیمی به ارائه نکاتی در خصوص «آسیب شناسی از نشست ستایشگران شعر هیأت» پرداخت.

در این محفل مداحان برجسته ای چون، مصطفی گراشی، علیرضا پولاد، امیر گوهر شناس، اسماعیل ایراندوست و شاعرانی همچون سبحان زنگی، مصعب یحیایی، عقیل نجار، محمد امینی، محمد صالح منصوری، زهرا تعجب، سمیه فیلسوف حضور داشتند.