«رستگاری از فرانکشتاین» در تالار هنر دیده شد/«فرشته مرگ» در تئاتر

به گزارش خبرنگار مهر، پنجشنبه ۵ بهمن نمایش «رستگاری از فرانکشتاین» به کارگردانی نوال وائلی در بخش فراگیر جشنواره تئاتر فجر در تالار هنر با مدت زمان ۴۵ دقیقه به صحنه رفت.

نمایش با صحنه‌ای تاریک شروع می‌شود. مردی روی صندلی نشسته و نور فقط روی صورت او است. شروع به صحبت می‌کند و افکار ترسناکش را روی صورت تماشاچیان پرتاب می‌کند؛ زن‌هایی را که بچه‌های ناقص الخلقه به دنیا می‌آورند باید با سیمان عقیم کرد، کار من پاکسازی ناسازگاری‌هاست، فرآیندهای زیستی گونه‌های ضعیف را حذف می‌کند. صحنه بعدی جنگ است. سربازهایی که می‌کشند و کشته می‌شوند و آن‌هایی که اسیر می‌شوند. اسیرها به دست یک پزشک سپرده می‌شوند. او هر آزمایشی که می‌خواهد روی آن‌ها انجام می‌دهد. در آخر دکتر توسط موجودی چند سر نابود می‌شود.

«رستگاری از فرانکشتاین» نمایشی سوررئالیستی و الهام گرفته از زندگی یوزف منگله پزشک ارتش نازی است که در آزمایشگاه‌های آلمان پژوهش‌هایی روی اسیران انجام می‌داد. بیشتر این اسیرها کشته می‌شدند. حبس کردن در اتاق گاز، قطع عضوهای مختلف و مطالعه روی آن‌ها از کارهایی است که منگله معروف به «فرشته مرگ» در آزمایش‌های انسانی خود انجام می‌داد. تمام بازیگران نمایش به جز یک نفر از معلولین ذهنی بودند.

استقبال از این نمایش خوب و تقریباً تمام صندلی‌ها پر بود. در آخر هم داوران جشنواره از عوامل نمایش تقدیر کردند.