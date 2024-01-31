به گزارش خبرنگار مهر، پیام فروتن، طراح صحنه با سابقه تئاتر ایران و از اعضای هیأت داوران بخش مسابقه تئاتر ایران چهل و دومین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر، در ارزیابی آثار بخش صحنهای جشنواره چهل و دوم گفت: تقریباً طراحی صحنه قابلتاملی در بین آثار دیده نمیشود. این بخش بهشدت به کارها آسیبزده، در راستای اثر نیستند و حتی به متن و کارگردانی هم آسیب زدهاند.
این استاد دانشگاه با اشاره به نمایشهایی که از طراحی صحنه مینیمال استفاده کردهاند، ادامه داد: خیلی از کارها طراحیهایشان را مینیمالیسم مینامند اما آنچه دیدهایم مینیمالیسم نیست. خیلی فقیرانه، بیچیز و در اجرا شلخته و کثیف روی صحنه رفتهاند.
وی دلیل این آسیب را در ۲ عامل زمان و پول ارزیابی و تأکید کرد که تا این لحظه طراحی صحنه قابلتوجهی ندیده است.
فروتن درباره حضور طراحان شناختهشده در آثار جشنواره گفت: تقریباً اسمهایی که میبینم پیش از این نشنیده بودم.
این طراح صحنه تئاتر و سینما در پاسخ به این پرسش که آیا در بخش طراحی صحنه بین آثار تهرانی و آثار دیگر شهرهای کشور تفاوت دیده میشود، گفت: کارهای تهرانی معمولاً متفرعن هستند و تمایل به خودنمایی دارند. این رویکرد اگر آگاهانه و در راستای اثر باشد، بد نیست اما طراحی صحنه نمایشهای شهرهای دیگر بیشتر با فضای اجرا همراه است.
وی مهمترین نکته آسیبزننده به طراحی صحنه را عدم رعایت تناسب عنوان و تصریح کرد: تقریباً در تمام کارهای این بخش، بدیهیات طراحی صحنه در نظر گرفته نشده که اولین آن تناسب است. تناسب تئاتر و طراحی و نسبتهای دکور با سالن هماهنگی ندارد، بین اجزای دکور نسبت لازم برقرار نمیشود، تعویض دکور نسبت به زمان تعویض و ریتم اجرا رعایت نمیشود و در نتیجه دکور به ارگانیسم پویا و بانشاط در اجرا تبدیل نمیشود.
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