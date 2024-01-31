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۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۲۳

تئاتر فجر ۴۲ در آینه مهر؛

آثار جشنواره تئاتر فجر بدیهیات طراحی صحنه را در نظر نگرفته‌اند

آثار جشنواره تئاتر فجر بدیهیات طراحی صحنه را در نظر نگرفته‌اند

پیام فروتن از اعضای هیات‌داوران بخش صحنه‌ای چهل‌ و دومین جشنواره تئاتر فجر تصریح کرد در خیلی از نمایش‌های این بخش، بدیهیات طراحی صحنه در نظر گرفته نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، پیام فروتن، طراح صحنه با سابقه تئاتر ایران و از اعضای هیأت داوران بخش مسابقه تئاتر ایران چهل و دومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، در ارزیابی آثار بخش صحنه‌ای جشنواره چهل و دوم گفت: تقریباً طراحی صحنه قابل‌تاملی در بین آثار دیده نمی‌شود. این بخش به‌شدت به کارها آسیب‌زده، در راستای اثر نیستند و حتی به متن و کارگردانی هم آسیب زده‌اند.

این استاد دانشگاه با اشاره به نمایش‌هایی که از طراحی صحنه مینی‌مال استفاده کرده‌اند، ادامه داد: خیلی از کارها طراحی‌های‌شان را مینی‌مالیسم می‌نامند اما آنچه دیده‌ایم مینی‌مالیسم نیست. خیلی فقیرانه، بی‌چیز و در اجرا شلخته و کثیف روی صحنه رفته‌اند.

وی دلیل این آسیب را در ۲ عامل زمان و پول ارزیابی و تأکید کرد که تا این لحظه طراحی صحنه قابل‌توجهی ندیده است.

فروتن درباره حضور طراحان شناخته‌شده در آثار جشنواره گفت: تقریباً اسم‌هایی که می‌بینم پیش از این نشنیده بودم.

این طراح صحنه تئاتر و سینما در پاسخ به این پرسش که آیا در بخش طراحی صحنه بین آثار تهرانی و آثار دیگر شهرهای کشور تفاوت دیده می‌شود، گفت: کارهای تهرانی معمولاً متفرعن هستند و تمایل به خودنمایی دارند. این رویکرد اگر آگاهانه و در راستای اثر باشد، بد نیست اما طراحی صحنه نمایش‌های شهرهای دیگر بیشتر با فضای اجرا همراه است.

وی مهم‌ترین نکته آسیب‌زننده به طراحی صحنه را عدم رعایت تناسب عنوان و تصریح کرد: تقریباً در تمام کارهای این بخش، بدیهیات طراحی صحنه در نظر گرفته نشده که اولین آن تناسب است. تناسب تئاتر و طراحی و نسبت‌های دکور با سالن هماهنگی ندارد، بین اجزای دکور نسبت لازم برقرار نمی‌شود، تعویض دکور نسبت به زمان تعویض و ریتم اجرا رعایت نمی‌شود و در نتیجه دکور به ارگانیسم پویا و بانشاط در اجرا تبدیل نمی‌شود.

کد مطلب 6010269
فریبرز دارایی

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