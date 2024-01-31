اعلام نامزدهای بخش خیابانی و دانشجویی «تئاتر فجر ۴۲»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، هیأت داوران مسابقه تئاتر خیابانی چهل و دومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر نامزدهای دریافت جوایز این بخش جشنواره را در رشته‌های طراحی حرکت، طراحی لباس، موسیقی، طراحی فضا، طرح و ایده، بازیگری زن، بازیگری مرد و کارگردانی معرفی کرد.

هیأت داوران مسابقه تئاتر خیابانی متشکل از مهدی حبیبی، محمدحسین ناصربخت، سعید اسماعیلی، علی براتی، علرضا استادی پس از مشاهده، ارزیابی و بررسی کارشناسی ۳۳ اثر حاضر در این بخش نامزدهای خود را به شرح زیر اعلام کردند:

نامزدهای بخش طراحی حرکت

افشین خدری برای طراحی حرکت نمایش «۱۴۰۲» از کردستان – سنندج

پدرام پور پرورش برای طراحی حرکت نمایش «اشرف مخلوقات» از اصفهان

پژمان شاهوردی برای طراحی حرکت نمایش «خیلی دور خیلی نزدیک» از لرستان – بروجرد

نامزدهای بخش طراحی لباس

آژین عبدالله زاده – شکیلا پاینده برای طراحی لباس نمایش «۱۴۰۲» از کردستان – سنندج

سمیرا پورعابد برای طراحی لباس نمایش «آتش عشق» از قزوین – الوند

ندا ربانی فر برای طراحی لباس نمایش «پیوند کولانسی» از اصفهان – خمینی شهر

فریده میرزایی برای طراحی لباس نمایش «خیلی دور خیلی نزدیک» از لرستان – بروجرد

آرزو علی پور برای طراحی لباس نمایش «سه دلقک و نصفی» از گیلان – لاهیجان

نامزدهای بخش موسیقی

گروه موسیقی نمایش «اشرف مخلوقات» از اصفهان

گروه موسیقی نمایش «خیلی دور خیلی نزدیک» از لرستان – بروجرد

گروه موسیقی نمایش «مغزهای کادوپیچ شده» از مازندران – نور

گروه موسیقی نمایش «هزار پیشه» از اصفهان

گروه موسیقی نمایش «هفت سنگ» از خراسان رضوی – مشهد

نامزدهای بخش طراحی فضا

مالک آبسالان برای طراحی فضای نمایش «آبها مهربانند» از ایلام – دهلران

سیدابوالفضل مرتضوی برای طراحی فضای نمایش «پیوند کوالانسی» از لرستان – بروجرد

فاطمه پارسا فر برای طراحی فضای نمایش «خیلی دور خیلی نزدیک» از لرستان – بروجرد

روح ا… آریس برای طراحی فضای نمایش «سروستان» از کرمان

مصطفی کولیوندی برای طراحی فضای نمایش «مشت و لگد محترمانه» از ایلام

نامزدهای بخش طرح و ایده

پژمان شاهوردی برای طرح و ایده نمایش «خیلی دور خیلی نزدیک» از لرستان – بروجرد

میثم سرآبادانی برای طرح و ایده نمایش «خاطرات یک مرده شور» از مرکزی – تفرش

میلاد حسین زاده برای طرح و ایده نمایش «سلام علیکم» از گیلان – کیاشهر

محسن کولیوندی برای طرح و ایده نمایش «مشت و لگد محترمانه» از ایلام

سوران حسینی برای طرح و ایده نمایش «نقطه سرخط» از کردستان – مریوان

نامزدهای بخش بازیگری زن

شیوا قاسمی برای بازی در نمایش «باشد وقتی دیگر» از هرمزگان – میناب

بانوان گروه نمایش «خیلی دور خیلی نزدیک» از لرستان – بروجرد

آرزو علیپور برای بازی در نمایش «سه دلقک و نصفی» از گیلان – لاهیجان

مرجان کرمی برای بازی در نمایش «گوش کن می شنوی» از مرکزی – تفرش

نجمه مهرابی برای بازی در نمایش «هزار پیشه» از اصفهان

آرزو جعفری برای بازی در نمایش «یادگاری» از کرمان – جیرفت

نامزدهای بخش بازیگری مرد

پویا امامی برای بازی در نمایش «اشرف مخلوقات» از اصفهان

رضا ملکی برای بازی در نمایش «پیوند کوالانسی» از لرستان – بروجرد

میثم سرآبادانی برای بازی در نمایش «خاطرات یک مرده شور» از مرکزی – تفرش

محمد رادمهر برای بازی در نمایش «زمین شماره ایکس» از اصفهان

مصطفی کولیوندی برای بازی در نمایش «مشت و لگد محترمانه» از ایلام – ایلام

احمد صمیمی برای بازی در نمایش «نقطه سر خط» از کردستان – مریوان

سعید نظریان برای بازی در نمایش «هفت سنگ» از خراسان رضوی – مشهد

نامزدهای بخش کارگردانی

ابراهیم حاج حیدری برای کارگردانی نمایش «پیوند کوالانسی» از اصفهان – خمینی شهر

مسعود کردی برای کارگردانی نمایش «خیلی دور خیلی نزدیک» از لرستان – بروجرد

امید جلالی برای کارگردانی نمایش «سلام علیکم» از گیلان – کیاشهر

مصطفی کولیوندی برای کارگردانی نمایش «مشت و لگد محترمانه» از ایلام – ایلام

سعید نظریان و مهناز پاکدل برای کارگردانی نمایش نهفت سنگ» از خراسان رضوی – مشهد

معرفی نامزدهای بخش مسابقه دانشجویی

نامزدهای دریافت جوایز بخش دانشجویی در رشته‌های طراحی لباس، موسیقی، طراحی نور، طراحی صحنه، بازیگری زن، بازیگری مرد، نمایشنامه نویسی و کارگردانی به شرح زیر اعلام شدند:

نامزدهای بخش طراحی لباس

راحله سرافرازی و شهرزاد آزادنام برای طراحی لباس نمایش «قیقاج»

علیرضا حاج بابایی برای طراحی لباس نمایش «در انتظار گودو»

رؤیا فضلی برای طراحی لباس نمایش «بچه»

نامزدهای بخش موسیقی

گروه موسیقی نمایش «استرالیا» (علی خاتمی)

گروه موسیقی نمایش «بُندار بیدخش» (سامان شکیبا)

گروه موسیقی نمایش «مرثیه ای برای یک مرد مرده» (امیر اردلان)

نامزدهای بخش طراحی نور

فرشاد نصیری برای طراحی نور نمایش «بیرون پشت در»

علیرضا حاج بابایی و سیامک زنجانی برای طراحی نور نمایش «در انتظار گودو»

پدرام رضوانی و علی اکباتانی برای طراحی نور نمایش «تمام»

کیانوش ایازی برای طراحی نور نمایش «مرثیه ای برای یک مرد مرده»

نامزدهای بخش طراحی صحنه

افسانه محمدی برای طراحی صحنه نمایش «استرالیا»

علی اکباتانی و پیمان رضوی برای طراحی صحنه نمایش «تمام»

کیانوش ایازی برای طراحی صحنه نمایش «مرثیه ای برای یک مرد مرده»

نامزدهای بخش نمایشنامه نویسی

محمد یحیی آبادی برای نگارش نمایشنامه «کارنان»

مرتضی فرهادنیا برای نگارش نمایشنامه «بچه»

رسول حق جو برای نگارش نمایشنامه «مرثیه ای برای یک مرد مرده»

نامزدهای بخش بازیگری زن

ارغوان کیوانی برای بازی در نمایش «تمام»

حسنا قبادی برای بازی در نمایش «استرالیا»

شبنم صمدی برای بازی در نمایش «دل قک»

نفیسه پیری برای بازی در نمایش «بچه»

آرزو کریمی زند برای بازی در نمایش «مرثیه ای برای یک مرد مرده»

نامزدهای بخش بازیگری مرد

امیر عباس زاده برای بازی در نمایش «استرالیا»

بهزاد حاجی زاده برای بازی در نمایش «خونِ»

سجاد تابش برای بازی در نمایش «بیرون پشت در»

محمد یحیی آبادی برای بازی در نمایش «کارنان»

محمدرضا فرزام برای بازی در نمایش «مرثیه ای برای یک مرد مرده»

نامزدهای بخش کارگردانی

پرهام خاک زاد برای کارگردانی نمایش «بیرون پشت در»

کیانوش ایازی برای کارگردانی نمایش «مرثیه ای برای یک مرد مرده»

حسنا قبادی برای کارگردانی نمایش «استرالیا»