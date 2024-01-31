به گزارش خبرنگار مهر، روز چهارشنبه ۱۱ بهمن، چهل و دومین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر در آخرین روز خود میزبان ۱۱ اثر در بخش صحنهای و ۹ اثر در بخش خیابانی است. آخرین روز جشنواره چهل و دوم در حالی سپری میشود که ساعت ۱۹:۳۰، تیمهای ملی فوتبال ایران و سوریه در مرحله حذفی جام ملتهای آسیا به مصاف هم میروند. به طور حتم بسیاری از هنرمندان و مخاطبان تئاتری، دغدغه این مسابقه و برد تیم ملی ایران را دارند و این امر حال و هوایی فوتبالی به آخرین روز چهل و دومین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر میدهد.
۴ اثر در بخش مسابقه تئاتر ایران
روز ۱۱ بهمن، نمایشهای «سندروم بلونیا» به کارگردانی امید نیاز از اصفهان با مدتزمان ۷۰ دقیقه، در ۲ نوبت ۱۷ و ۲۰ در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر، «آریوبرزن» به کارگردانی حامد مکملی از قزوین با مدتزمان ۶۰ دقیقه، در ۲ نوبت ۱۸ و ۲۰:۳۰ در سالن چهارسوی مجموعه، «هیدن» به کارگردانی کوروش شاهونه از تهران با مدتزمان ۷۰ دقیقه، در ۲ نوبت ۱۶:۳۰ و ۱۸:۳۰ در سالن قشقایی تئاتر شهر و «۱۳۲۰» به کارگردانی یوسف دادجو از بیلهسوار با مدتزمان ۵۵ دقیقه، در ۲ نوبت ۱۶:۳۰ و ۲۰ در سالن ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایرانشهر اجرا میشوند.
۲ اثر در بخش هویت ملی
در آخرین روز چهل و دومین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر، نمایشهای «همه، خواب بودیم» به کارگردانی میثم حبیبی از تبریز با مدتزمان ۵۵ دقیقه، در ۲ نوبت ۱۶ و ۱۹ در سالن سایه مجموعه تئاتر شهر و «سرجوخه» به کارگردانی رضا صابری از مشهد با مدتزمان ۷۰ دقیقه، در ۲ نوبت ۱۸ و ۲۱ در سالن سمندریان تماشاخانه ایرانشهر به صحنه میروند.
۳ اثر در بخش مسابقه تئاتر دانشجویی
در این روز نمایشهای «بچه» به کارگردانی مرتضی فرهادنیا از دانشگاه هنر تهران با مدتزمان ۷۰ دقیقه، در ۲ نوبت ۱۶ و ۱۸:۳۰ در سالن اصلی و «کارنان» به کارگردانی مهدی یحییآبادی از دانشگاه پیام نور خراسان شمالی با مدتزمان ۶۰ دقیقه، در ۲ نوبت ۱۵ و ۱۷ در سالن کوچک مرکز تئاتر مولوی و همچنین نمایش «مرثیهای برای یک مرد مرده» به کارگردانی کیانوش ایازی از موسسه آموزش عالی نبیاکرم (ص) تبریز با مدتزمان ۶۰ دقیقه، در ۲ نوبت ۱۸ و ۲۰:۳۰ در تالار حافظ اجرا میشوند.
۲ نمایش در بخش مهمان
در آخرین روز جشنواره تئاتر فجر چهل و دوم، داود فتحعلیبیگی نمایش «شبنشینی با مولیر» را با مدتزمان ۹۰ دقیقه، ساعت ۱۷ در تماشاخانه سنگلج و محمدرضا شاکریداریان از دانشگاه سوره نمایش «متن این اجرا بفروش میرسد» را با مدتزمان ۵۰ دقیقه، ساعت ۱۷ در سالن جعفر والی تالار محراب اجرا میکنند.
۹ اثر در بخش تئاتر خیابانی
چهل و دومین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر، روز چهارشنبه ۱۱ بهمن و در آخرین روز خود، ساعت ۱۶، ۱۶:۳۰ و ۱۸ در پهنه رودکی میزبان نمایشهای «مرز» به کارگردانی مهدی فتحی از نظرآباد با مدتزمان ۱۶ دقیقه، «شجاعدل» به کارگردانی سعید بادینی از زاهدان با مدتزمان ۳۵ دقیقه، «سروستان» به کارگردانی روحالله آریس از کرمان با مدتزمان ۱۷ دقیقه، ساعت ۱۶:۳۰ در سکوی تئاتر خیابانی تئاتر شهر، میزبان نمایش «تابوهای سیاه در قابهای مینیاتوری» به کارگردانی رضا وفانیا از بهمئی با مدتزمان ۴۰ دقیقه، ساعت ۱۹:۳۰ در موزه عبرت، میزبان نمایش «بند ۶» به کارگردانی میلاد جباریمولانا از تهران با مدتزمان ۵۵ دقیقه، ساعت ۱۱ در متروی تئاتر شهر، میزبان نمایش «ماریتا» به کارگردانی بهنام کاوه از آبادان با مدتزمان ۲۰ دقیقه، ساعت ۱۱ در متروی ایوان انتظار میدان ولیعصر (عج)، میزبان نمایش «بازگشت به خان نخست» به کارگردانی داریوش نصیری از دانشگاه سوره با مدتزمان ۵۰ دقیقه، ساعت ۱۱ در فرنگسرای رازی، میزبان «هیچی نگو» به کارگردانی علیرضا ناصحی از تهران با مدتزمان ۳۵ دقیقه و ساعت ۱۶ در برج آزادی، نمایش «نقطه سر خط» به کارگردانی سوران حسینی از مریوان با مدتزمان ۲۵ دقیقه، میشود.
چهل و دومین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر از ۲۷ دی تا ۱۲ بهمن، با دبیری مهدی حامدسقایان در حال برگزاری است.
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