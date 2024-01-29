به گزارش خبرگزاری مهر، ایتمار بن غفیر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در دهن کجی آشکار به انتقادات گسترده به نشست توسعه شهرک‌سازی‌ها که روز گذشته (یکشنبه) در قدس اشغالی برگزار شد، مدعی شد که شهرک سازی‌ها را باید در غزه نیز گسترش دهیم.

وزیر تندرو کابینه جنگ و از متحدان نزدیک بنیامین نتانیاهو در سخنانی امروز در واکنش به انتقادات بار دیگر گفت: «راه حل درست صرفاً توسعه شهرک‌سازی‌ها در منطقه غوش قطیف نیست، بلکه مهم‌تر از این مساله، تمرکز بر سر توسعه کامل شهرک سازی در نوار غزه است.»

در خبری مرتبط، ایتمار بن غفیر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی امروز (دوشنبه) بار دیگر بر مواضع پیشین خود تاکید کرده و خواستار مهاجرت داوطلبانه فلسطینیان از نوار غزه شد.

وی در این باره گفت: ما اقدام به ایجاد پایگاه‌های ارتش در غزه می‌کنیم و در مرحله اول مهاجرت فلسطینیان به خارج از کشور را تشویق می‌کنیم. صدها هزار نفر می‌توانند به طور هوایی به کشورهای امن منتقل شوند.

این وزیر تندروی صهیونیست در ادامه اعلام کرد: من به بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسراییل تاکید کرده‌ام که سربازان اسراییلی باید اجازه داشته باشند به فلسطینیانی که به مرز غزه نزدیک می‌شوند شلیک کنند.

گفتنی است در نشست توسعه شهرک سازی در روز گذشته (یکشنبه) که با مشارکت اعضای کابینه ائتلاف نتانیاهو و حامیان آن در کنست در قدس اشغالی برگزار شد، شرکت کنندگان خواستار توسعه شهرک‌های اشغالی در نوار غزه شدند.