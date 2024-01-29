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کد مطلب 6008547
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۹ بهمن ۱۴۰۲، ۲۳:۱۱

فیلم حمله جدید موشکی از جنوب لبنان به شهرک کریات شمونا

فیلم حمله جدید موشکی از جنوب لبنان به شهرک کریات شمونا

رسانه‌ها از حمله موشکی از جنوب لبنان به مجاورت کریات شمونه در شمال سرزمین‌های اشغالی خبر دادند.

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