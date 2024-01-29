دریافت 7 MB کد مطلب 6008547 https://mehrnews.com/x345xr ۹ بهمن ۱۴۰۲، ۲۳:۱۱ کد مطلب 6008547 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۹ بهمن ۱۴۰۲، ۲۳:۱۱ فیلم حمله جدید موشکی از جنوب لبنان به شهرک کریات شمونا رسانهها از حمله موشکی از جنوب لبنان به مجاورت کریات شمونه در شمال سرزمینهای اشغالی خبر دادند. کپی شد مطالب مرتبط ادعای صهیونیستها درباره تبادل قریب الوقوع اسرا، خوراک داخلی دارد استیضاح نتانیاهو در کنست کلید خورد/ لاپید: تغییر آنی نیاز داریم! شمار عملیاتهای حزبالله لبنان در روز جاری به ۱۲ رسید/ شهادت ۲ رزمنده مقاومت اسلامی حمله جدید موشکی حزب الله لبنان به شهرک صهیونیستی کریات شمونه ادعای جدید پنتاگون از آمار تلفات در اردن/ با ایران سر جنگ نداریم یورش نظامیان صهیونیست به غرب بیتلحم/ یک فلسطینی به شهادت رسید لفاظیهای «بن غفیر» در گسترش شهرکسازیهای اشغالی در نوار غزه! آیین رونمایی از کلان برنامههای قرآنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد برچسبها رژیم صهیونیستی حمله موشکی به اسرائیل حمله موشکی مقاومت فلسطین غزه لبنان حزب الله لبنان
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