به گزارش خبرگزاری مهر، مشاور رسانهای جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) در سخنانی اعلام کرد که پیش شرط هرگونه توافقی با اشغالگران، توقف جنگ و برقراری آتشبس خواهد بود و مقاومت غافلگیریهای فراوانی برای پاسخ به متجاوزان دارد.
مرکز اطلاع رسانی فلسطین به نقل از طاهر النونو از اعضای ارشد حماس اعلام کرد: به دنبال توقف جنگ و آتشبس، مبادله اسرا و بازسازی غزه انجام خواهد گرفت.
النونو افزود که نکته اصلی توقف جنگ و تجاوز علیه غزه است و زمانی که این امر محقق شد، مابقی جزییات هم قابل بحث و مذاکره است.
وی گفت: ما از توقف کامل جنگ در غزه سخن میگوییم نه آتشبس موقت.
طاهر النونو اظهار داشت که دشمن صهیونیستی به دلایل خاص مربوط به نتانیاهو در مسیر رسیدن به توافق مانعتراشی میکند.
