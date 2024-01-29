  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۰ بهمن ۱۴۰۲، ۱:۲۴

مشاور رسانه‌ای حماس:

توقف جنگ و آتش‌بس کامل، پیش شرط مذاکرات آتی با اشغالگران است

توقف جنگ و آتش‌بس کامل، پیش شرط مذاکرات آتی با اشغالگران است

مشاور رسانه‌ای جنبش حماس با اشاره به قدرت گروه‌های مقاومت فلسطینی در غافلگیری دشمن اعلام کرد که حماس به دنبال توقف جنگ و آتش بس کامل است و نه آتش بس موقت.

به گزارش خبرگزاری مهر، مشاور رسانه‌ای جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) در سخنانی اعلام کرد که پیش شرط هرگونه توافقی با اشغالگران، توقف جنگ و برقراری آتش‌بس خواهد بود و مقاومت غافل‌گیری‌های فراوانی برای پاسخ به متجاوزان دارد.

مرکز اطلاع رسانی فلسطین به نقل از طاهر النونو از اعضای ارشد حماس اعلام کرد: به دنبال توقف جنگ و آتش‌بس، مبادله اسرا و بازسازی غزه انجام خواهد گرفت.

النونو افزود که نکته اصلی توقف جنگ و تجاوز علیه غزه است و زمانی که این امر محقق شد، مابقی جزییات هم قابل بحث و مذاکره است.

وی گفت: ما از توقف کامل جنگ در غزه سخن می‌گوییم نه آتش‌بس موقت.

طاهر النونو اظهار داشت که دشمن صهیونیستی به دلایل خاص مربوط به نتانیاهو در مسیر رسیدن به توافق مانع‌تراشی می‌کند.

کد مطلب 6008585

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها