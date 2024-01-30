به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی بانک صادرات ایران، طرح «صبای سپهر ۲» این بانک با هدف اعطای تسهیلات به پذیرندگان فعال پایانههای فروش (pos) با شرایط ویژه عملیاتی شد که بر مبنای آن، مشتریان حقیقی، حقوقی و مشترک بانک صادرات ایران که پایانه فروش آنها به یکی از حسابهای قرضالحسنه جاری با دسته چک یا بدون دسته چک و حساب سپرده سرمایهگذاری کوتاهمدت عادی متصل باشد، مشمول این طرح شده و میتوانند با استفاده از امتیازهای حاصل شده تا سقف ۵۰ میلیارد ریال (بر اساس بسته اعتباری) از تسهیلات بانک صادرات ایران بهرهمند شوند.
تسهیلات مرابحه طرح صبای سپهر ۲ به نسبت ۵۰ تا ۲۰۰ درصد حداقل معدل موجودی سه ماهه و حداکثر موجودی ۱۲ ماهه حساب متصل به پایانه فروش به مشمولان این طرح پرداخت خواهد شد.
بازپرداخت تسهیلات این طرح به صورت اقساطی ۱۲، ۱۸ و ۲۴ ماهه یا به صورت یکجا سهماهه و شش ماهه انجام خواهد شد.
در قالب این طرح همچنین مشتریان حقیقی و مشترک دارنده پایانههای فروش فعال بانک صادرات ایران میتوانند از پس از تسهیلات مرابحه خرد، از تسهیلات سرمایه در گردش و سرمایه ثابت نیز برخوردار شوند.
مشتریان حقوقی دارای پایانه فروش این بانک نیز که امتیاز لازم را در قالب این طرح کسب کردهاند، میتوانند بر اساس مدارک و مستندات صنفی و شغلی خود از تسهیلات سرمایه در گردش و سرمایه ثابت استفاده کنند.
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