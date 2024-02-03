  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۴ بهمن ۱۴۰۲، ۹:۳۸

هفته شانزدهم لیگ هاکی روی یخ؛

قهرمان لیگ هاکی روی‌یخ مردان مشخص شد/ بانوان در هفته های پایانی

قهرمان لیگ هاکی روی‌یخ مردان مشخص شد/ بانوان در هفته های پایانی

در پایان هفته شانزدهم رقابت های لیگ برتر هاکی روی یخ مردان، قهرمان این دوره در فاصله دو بازی تا پایان فصل مشخص شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته شانزدهم رقابت های لیگ برتر هاکی روی یخ مردان با برگزاری چهار دیدار پیگیری شد که طی آن تیم لاستیک بارز با ادامه روند پیروزی هایش عنوان قهرمانی خود را در فاصله دو بازی مانده تا پایان فصل قطعی کرد.

در رقابت های این هفته ابتدا تیم های آیس باکس ‌و فلفل های روسی به مصاف هم رفتند که در این دیدار آیس باکس با نتیجه ۳ بر ۲ فلفل های روسی را شکست داد.

دیدار دوم هفته، بین تیم های لاستیک بارز و ام دات آر بود که لاستیک بارز تیم صدرنشین جدول با یک گل از سد تیم دوم جدول گذشت.

دیدار تیم های فلفل های روسی و سایمان تبریز نیز با نتیجه ۱۲ بر ۲ به سود تبریزی ها به پایان رسید. جوانان آیس باکس و سایمان تبریز در دیداری عقب افتاده به مصاف هم رفتند که جوانان آیس باکس موفق شد با چهار گل سایمان تبریز را شکست دهد. تبریزی ها سه گل از چهار گل خورده را جبران کردند اما در نهایت ۴ بر ۳ نتیجه را واگذار کردند.

قهرمان لیگ هاکی روی‌یخ مردان مشخص شد/ بانوان در هفته های پایانی

لیگ دختران پیش درآمد آسیا

لیگ هاکی روی یخ دختران که از مهر ماه سال جاری آغاز شد طبق برنامه به روزهای پایانی خود نزدیک می شود اما این برای دختران هاکی باز پایان کار نیست چرا که دختران ملی پوش باید خود را برای بازی های آسیایی قرقیزستان که فروردین ماه سال ۱۴۰۳ برگزار می شود آماده کنند.

در شانزدهمین هفته از لیگ هاکی روی یخ دختران ابتدا تیم های اسکیت انقلاب و هاکی پاندا به مصاف هم رفتند وا اسکیت انقلاب موفق شد با نتیجه ۸ بر ۱ به پیروزی دست یابد.

دیدار بین تیم های لوتوس کارپت و ام دات آر نیز با نتیجه پر گل ۱۵ بر صفر به سود ام دات آر به پایان رسید.

دیدار پایانی هفته شانزدهم را دو تیم اسکیت انقلاب و لوتوس کارپت برگزار کردند که اسکیت انقلاب توانست با ۱۲ گل به پیروزی دست یابد.

کد مطلب 6008761

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها