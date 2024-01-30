۲۲ کشته در حمله به روستایی در نیجر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، منابع محلی در گفتگو با خبرگزاری فرانسه اعلام کردند که ۲۲ غیرنظامی در حمله‌ای که گمان می‌رود توسط افراط‌گرایان به روستایی در منطقه «تیلابری» در غرب نیجر در نزدیکی مرز با مالی انجام شده باشد، کشته شدند.

یک مقام محلی در گفتگو با خبرگزاری فرانسه افزود که در این حمله ۲۲ نفر کشته شدند که برخی از آنها اعضای یک گروه شبه نظامی دفاع از خود در روستای «موتوگاتا» بودند.

وی اظهار داشت که مهاجمان حوالی ساعت ۱۵:۰۰ به وقت گرینویچ با ۲۰ موتورسیکلت که هر کدام حامل دو نفر بودند وارد روستا شدند و شروع به تیراندازی کردند و مردم را قتل‌عام کردند.

گفتنی است که یک شورای نظامی از ژوئیه سال گذشته پس از کودتا در نیجر قدرت را در این کشور به دست گرفته است.