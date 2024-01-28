بورکینافاسو، نیجر و مالی از «اکواس» خارج شدند

گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رویترز امروز یکشنبه گزارش داد که بورکینافاسو، نیجر و مالی از مجمع اقتصادی کشورهای غرب آفریقا «اکواس» (ECOWAS) خارج شدند.

بر اساس اعلام آژانس فرانس پرس، دولت های نظامی بورکینافاسو، مالی و نیجر روز یکشنبه خروج فوری خود از بلوک غرب آفریقا را رسانه ای کردند.

سران ۳ کشور ساحل بیانیه ای صادر کرده و اعلام کردند که خروج «بدون فوت وقت» از مجمع اقتصادی کشورهای غرب آفریقا یک «تصمیم مستقل» به شمار می آید.

این خبرگزاری از دلیل اتخاذ این تصمیم از سوی کشورهای مذکور اطلاعاتی را رسانه ای نکرده است.