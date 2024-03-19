آمریکا خطاب به مقامات نیجر: با ایران و روسیه ارتباط برقرار نکنید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، سابرینا سینگ، معاون سخنگوی وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) اعلام کرد که هیات آمریکایی که هفته گذشته به نیجر سفر کرد به رهبران جدید و شورای نظامی حاکم بر این کشور نسبت به برقراری روابط احتمالی با ایران و روسیه هشدار دادند و نگرانی خود را درباره این موضوع به مقامات نیجر اطلاع دادند.

این واکنش پنتاگون به دنبال اعلامیه ارتش نیجر در روز شنبه مبنی بر لغو توافق نامه پرسنل نظامی آمریکا و پیمانکاران غیرنظامی برای فعالیت در نیجر صورت می‌گیرد.

روز شنبه سخنگوی شورای نظامی حاکم در نیجر از اقدام این شورا در لغو فوری توافقنامه همکاری نظامی با آمریکا پس از گذشت نزدیک به ۱۲ سال از امضای آن میان دو کشور خبر می‌دهد.

بر پایه این گزارش، شورای حاکم در نیجر یک روز پس از سفر سه روزه مقامات ارشد آمریکایی به نیامی، پایتخت این کشور توافقنامه همکاری نظامی (۲۰۱۲) خود با واشنگتن را «به طور یک جانبه» لغو کرد.

پایگاه خبری روسیا الیوم گزارش داد که شورای حاکم در نیجر موسوم به «شورای ملی حفاظت از میهن»، توافقنامه همکاری نظامی با واشنگتن را لغو کرده و حضور نیروهای آمریکایی در خاک نیجر را غیر قانونی و مغایر با منافع این کشور برشمرده است.

در همین ارتباط، آمادو عبدالرحمان، سخنگوی شورای موسوم به شورای محافظت از وطن با انتشار بیانیه‌ای که شامگاه شنبه در تلویزیون ملی این کشور قرائت شد، گفت: «دولت نیجر با تمسک به آرمان‌ها و منافع ملی این کشور، با مسئولیت کامل خود تصمیم گرفته است به شکل فوری و یکجانبه توافق نظامی خود را درباره حضور نظامی نیروها و پرسنل اداری وابسته به وزارت دفاع آمریکا در خاک این کشور را لغو کند.»