به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی دهقان‌پور ضمن تبریک فرا رسیدن چهل و پنجمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی گفت: ۵۸ مورد از طرح‌ها در حوزه عمرانی با حجم سرمایه‌گذاری ۸۳۰ میلیارد و ۹۴۴ میلیون ریال است و موجب تثبیت اشتغال هزار و ۹۷۳ نفر و منتفع شدن هشت هزار و ۹۲۸ خانوار روستایی و عشایری می‌شود.

وی افزود: تعداد ۴۴ طرح با سرمایه‌گذاری ۱۲ هزار و ۶۵۶ میلیارد و هشت میلیون ریال نیز در حوزه اشتغالزایی قرار دارد که ۷۱۳ فرصت شغلی جدید ایجاد خواهد کرد.

این مقام مسئول با اذعان به اینکه بیشترین حجم سرمایه‌گذاری‌ها مربوط به طرح‌های اشتغالزا در زیربخش‌های معاونت تولیدات گیاهی و مدیریت ترویج؛ به مبلغ هفت هزار و ۱۶۶ میلیارد و ۸۸۸ میلیون ریال است، گفت: در این حوزه یک میلیون یورو تسهیلات ارزی برای طرح‌های باغبانی، زراعت، حفظ نباتات و ترویج کشاورزی در نظر گرفته شده است.

به گفته او، ۱۴ طرح در حوزه صنایع تبدیلی و غذایی شامل بسته بندی محصولات کشاورزی، تولید فرآورده‌های لبنی، سردخانه دو مداره، سردخانه بالای صفر و زیر صفر، سردخانه و بسته‌بندی میوه، بسته‌بندی خشکبار، بسته‌بندی قارچ و خدمات انبارداری و نگهداری محصولات کشاورزی با سرمایه گذاری سه هزار و ۲۳۴ میلیارد و ۴۰ میلیون ریال و اشتغالزایی ۱۴۸ نفر به بهره‌برداری خواهند رسید.

دهقان‌پور با اشاره به سهم هزار و ۵۸۵ میلیارد و ۶۸ میلیون ریالی بخش تولیدات دامی از مجموع سرمایه‌گذاری‌های انجام شده برای طرح‌های این بخش افزود: تعداد ۹ طرح در زمینه‌های مختلف از جمله مرغ گوشتی، گوسفند داشتی و بره پرواری با اشتغالزایی ۱۲۹ نفر فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با اشاره به طرح‌های حوزه آب و خاک در سطح استان بیان کرد: از مجموع ۳۶ طرح مدیریت آب و خاک، پنج طرح در زمینه سامانه‌های نوین آبیاری در سطح ۱۸۴ هکتار، ۳۱ طرح در حوزه احداث کانال و شبکه آبیاری شامل ۱۶ پروژه احداث کانال و شبکه آبیاری و زهکشی، پنج پروژه لایروبی قنوات به متراژ چهار هزار و ۵۰۰ متر و ۱۰ پروژه جاده بین مزارع در حدود ۵۰۰ کیلومتر هستند.

وی به طرح‌های شیلاتی و آبزیان؛ به سرمایه گذاری ۵۶۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریالی این بخش و افتتاح ۲ طرح با اشتغالزایی ۳۳ نفر نیز اشاره کرد و افزود: ۶ طرح نیز در حوزه شرکت شهرک‌های گلخانه‌ای به بهره‌برداری خواهد رسید که با سرمایه گذاری ۱۰۰ میلیارد ریالی موجب اشتغالزایی ۱۴ نفر خواهد شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس به سهم ۳۱۴ میلیارد و ۱۴۴ میلیون ریالی حوزه منابع طبیعی و امور عشایر از سرمایه گذاری‌های انجام شده نیز پرداخت و گفت: تعداد ۲۲ طرح مربوط به حوزه‌های مذکور در این ایام به بهره برداری خواهد رسید که حدود ۶ هزار خانوار روستایی و عشایری را بهره‌مند خواهد کرد.