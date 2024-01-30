به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، روح الله دهقانی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور شب گذشته در گفتوگوی ویژه خبری با موضوع بازدید رهبر معظم انقلاب از نمایشگاه دستاوردهای شرکتهای دانشبنیان اظهار کرد: این نمایشگاه که برای دومین سال برگزار شد، بحمدالله مورد تفقد و توجه رهبر فرزانه انقلاب قرار گرفت و ایشان، فرصتی چهارساعته را برای بازدید از دستاوردهای دانشبنیان ارائه شده در این نمایشگاه و گفتوگو با فعالان شرکتها اختصاص دادند.
دهقانی با اشاره به رویکرد موضوعی این نمایشگاه و توجه به نقش دانشبنیانها در حل نیازهای فناورانه اقتصاد و صنعت گفت: رویکرد امسال این نمایشگاه، نسبت به سال گذشته تفاوت جدی داشت و در حالی که سال گذشته دستاوردها بر مبنای هر نهاد و دستگاه ارائه شد، امسال دستاوردها به صورت موضوعی و در حوزههایی همچون انرژی، آب و محیط زیست، غذا، دام و طیور و آبزیان، فناوری اطلاعات معادن، حمل و نقل، کشاورزی، ماشین آلات و معادن معرفی شد. هدف اصلی این نمایشگاه، این بود که نقش دانش بنیانها را در تکمیل زنجیرههای ارزش صنایع مختلف و اقتصاد نشان داده و جاهای خالی در زنجیرههای ارزش را که میتوان با نقش آفرینی دانش بنیانها پر شود، نمایان کند.
وی بیان کرد: وقتی رهبر معظم انقلاب بر «دانش بنیان شدن اقتصاد» به عنوان راه تحول و پیشرفت تاکید دارند، لازم است که ما به حوزههای اقتصادی که کشور در آن توانمندی دارد توجه کنیم و مزیتها، نقاط نیازمند کار بیشتر و جاهای خالی را در زنجیرههای ارزش بشناسیم. کشور ما در چند حوزه مزیت ویژه دارد که «انرژی» و «پزشکی و سلامت» از حوزههای مزیتهای ویژه ما است، همین طور در آب، محیط زیست و برق، نیازهای جدی داریم؛ همان طوری که رهبری فرمودند برای رسیدن به اقتصاد دانش بنیان یعنی اقتصادی که بهرهور است، نوآور است و از فناوریهای روزآمد استفاده میکند و میتواند محصولات با کیفیت و عرضه کند، میبایست در تمامی حوزههای اقتصادمان تأثیر فناوری را مشاهده کنیم.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور با بیان این که امروز با داشتن قریب به ۱۰ هزار شرکت دانش بنیان توان کافی فناورانه برای حل هر مسألهای در کشور وجود دارد، عنوان کرد: برای این که شرکتها تجمیع شوند و کارهای بزرگ انجام دهند، حمایتهای بدون هدف کارساز نیست و باید کاری کنیم تا این شرکتها میدان نقش آفرینی و به اصطلاح زمین بازی خود را در اقتصاد کشور پیدا کنند.
دهقانی با بیان اینکه در نسل چهارم معاونت علمی به دنبال بازارسازی برای شرکتها هستیم، عنوان کرد: معتقدیم در نسلهای قبلی معاونت علمی، زیست بوم این شرکتها توسعه پیدا کرده است و اکنون، هدف اصلی این است که برای شرکتهای دانش بنیان بازار ایجاد کنیم. توفیق شرکتهای دانش بنیان زمانی است که به جای ارتباط مسقیم با معاونت علمی ریاست جمهوری با دستگاهها و بازارهای مرتبط خودشان ارتباط پیدا کنند.
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