  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۱۰ بهمن ۱۴۰۲، ۱۲:۱۷

معاون علمی رییس جمهور خبر داد؛

عبور صادرات دانش‌بنیان‌ها از دو میلیارد دلار تا پایان امسال

عبور صادرات دانش‌بنیان‌ها از دو میلیارد دلار تا پایان امسال

معاون علمی رییس‌جمهور از فراتر رفتن میزان صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان از دو میلیارد دلار تا پایان امسال و عزم جدی برای رفع نیازهای صنایع به دست این شرکت‌ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، روح الله دهقانی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور شب گذشته در گفت‌وگوی ویژه خبری با موضوع بازدید رهبر معظم انقلاب از نمایشگاه دستاوردهای شرکت‌های دانش‌بنیان اظهار کرد: این نمایشگاه که برای دومین سال برگزار شد، بحمدالله مورد تفقد و توجه رهبر فرزانه انقلاب قرار گرفت و ایشان، فرصتی چهارساعته را برای بازدید از دستاوردهای دانش‌بنیان ارائه شده در این نمایشگاه و گفت‌وگو با فعالان شرکت‌ها اختصاص دادند.

دهقانی با اشاره به رویکرد موضوعی این نمایشگاه و توجه به نقش دانش‌بنیان‌ها در حل نیازهای فناورانه اقتصاد و صنعت گفت: رویکرد امسال این نمایشگاه، نسبت به سال گذشته تفاوت جدی داشت و در حالی که سال گذشته دستاوردها بر مبنای هر نهاد و دستگاه ارائه شد، امسال دستاوردها به صورت موضوعی و در حوزه‌هایی همچون انرژی، آب و محیط زیست، غذا، دام و طیور و آبزیان، فناوری اطلاعات معادن، حمل و نقل، کشاورزی، ماشین آلات و معادن معرفی شد. هدف اصلی این نمایشگاه، این بود که نقش دانش بنیان‌ها را در تکمیل زنجیره‌های ارزش صنایع مختلف و اقتصاد نشان داده و جاهای خالی در زنجیره‌های ارزش را که می‌توان با نقش آفرینی دانش بنیان‌ها پر شود، نمایان کند.

وی بیان کرد: وقتی رهبر معظم انقلاب بر «دانش بنیان شدن اقتصاد» به عنوان راه تحول و پیشرفت تاکید دارند، لازم است که ما به حوزه‌های اقتصادی که کشور در آن توانمندی دارد توجه کنیم و مزیت‌ها، نقاط نیازمند کار بیش‌تر و جاهای خالی را در زنجیره‌های ارزش بشناسیم. کشور ما در چند حوزه مزیت ویژه دارد که «انرژی» و «پزشکی و سلامت» از حوزه‌های مزیت‌های ویژه ما است، همین طور در آب، محیط زیست و برق، نیازهای جدی داریم؛ همان طوری که رهبری فرمودند برای رسیدن به اقتصاد دانش بنیان یعنی اقتصادی که بهره‌ور است، نوآور است و از فناوری‌های روزآمد استفاده می‌کند و می‌تواند محصولات با کیفیت و عرضه کند، می‌بایست در تمامی حوزه‌های اقتصادمان تأثیر فناوری را مشاهده کنیم.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور با بیان این که امروز با داشتن قریب به ۱۰ هزار شرکت دانش بنیان توان کافی فناورانه برای حل هر مسأله‌ای در کشور وجود دارد، عنوان کرد: برای این که شرکت‌ها تجمیع شوند و کارهای بزرگ انجام دهند، حمایت‌های بدون هدف کارساز نیست و باید کاری کنیم تا این شرکت‌ها میدان نقش آفرینی و به اصطلاح زمین بازی خود را در اقتصاد کشور پیدا کنند.

دهقانی با بیان این‌که در نسل چهارم معاونت علمی به دنبال بازارسازی برای شرکت‌ها هستیم، عنوان کرد: معتقدیم در نسل‌های قبلی معاونت علمی، زیست بوم این شرکت‌ها توسعه پیدا کرده است و اکنون، هدف اصلی این است که برای شرکت‌های دانش بنیان بازار ایجاد کنیم. توفیق شرکت‌های دانش بنیان زمانی است که به جای ارتباط مسقیم با معاونت علمی ریاست جمهوری با دستگاه‌ها و بازارهای مرتبط خودشان ارتباط پیدا کنند.

کد مطلب 6008958
مهتاب چابوک

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها