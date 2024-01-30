واکنش پنتاگون به توقف عملیات ضدآمریکایی کتائب حزب الله عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت دفاع آمریکا موسوم به پنتاگون به تصمیم کتائب حزب الله برای توقف عملیات علیه نیروهای آمریکایی واکنش نشان داد.

پنتاگون با خودداری از اظهار نظر درباره تصمیم کتائب حزب الله برای توقف عملیات علیه نیروهای آمریکایی تاکید کرد که اقدامات در عمل مشخص خواهد شد.

پنتاگون همچنین با تکرار اتهامات ضدایرانی خود بار دیگر مدعی شد که «ما مطمئن هستیم شبه نظامیان تحت حمایت ایران کسانی بودند که به نیروهای ما در اردن حمله کردند.»

ساعتی پیش از این، «حزب الله عراق» اعلام کرد که تا اطلاع بعدی تمامی عملیات‌های نظامی خود علیه اشغالگران امریکایی را متوقف می‌کند.

حزب الله عراق در اطلاعیه‌ای هدف از این اقدام را مراعات امور سیاسی دولت عراق در شرایط کنونی بیان کرد.

در بیانیه حزب الله عراق که به امضای «ابوحسین الحمیداوی»، دبیرکل گردان‌های حزب الله منتشر شده، آمده است:

«مقاومت اسلامی، گردان‌های حزب‌الله، تصمیم خود را برای حمایت از مردم مظلوم غزه گرفته است و با اراده خود و بدون دخالت دیگران استقامت خواهند کرد. می‌دانیم که چگونه جهاد می‌کنیم و برخی اغلب به فشار و تشدید تنش علیه نیروهای اشغالگر آمریکایی در عراق و سوریه اعتراض دارند. تعهد ما به انجام وظایف انسانی و ایدئولوژیک خود، با خرد، تدبیر و بررسی دقیق کار بوده است و تعادل حقوقی و اخلاقی در سخت‌ترین شرایط را در نظر داشتیم.»

در ادامه این بیانیه آمده است: «با اعلام تعلیق عملیات نظامی و امنیتی علیه نیروهای اشغالگر به دفاع از مردم در غزه به شیوه‌های دیگر ادامه می‌دهیم و به مجاهدان دلیر گردان‌های آزاد حزب الله این توصیه را اعلام می‌کنیم. در عین حال اگر اقدام خصمانه آمریکا انجام شود، همان طور که قبلاً انجام شده است، ما انشاالله تصمیم می‌گیریم و همه امور به دست خداست.»

پیش از این نیز، کتائب حزب الله عراق در تارنمای رسمی خود با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت سالگرد آغاز خروج نظامیان آمریکایی در عراق اعلام کرده بود: «در دوازدهمین سالگرد شکست اشغالگران آمریکایی، مقاومت همچنان پابرجاست و جز شکست دشمن آمریکایی و وابستگانش در منطقه چیزی را نمی‌پذیرد.»