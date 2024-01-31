انفجار در مقر شبه نظامیان «قسد»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع خبری از به گوشرسیدن صدای انفجار در یکی از مقرهای شبه نظامیان «قسد» وابسته به اشغالگران آمریکایی در شهرک «مشیرفه» واقع در غرب شهر «حسکه» سوریه خبر میدهند.
بر اساس گزارش این منابع انفجار در یکی از پایگاههای قسد که گمان میرود انبار تسلیحات و مهمات این گروه شبه نظامی وابسته به آمریکا باشد به وقوع پیوسته است.
هنوز اطلاعاتی در خصوص تلفات جانی و خسارتهای مالی احتمالی این حادثه مخابره نشده است.
گفتنی است روز گذشته منابع خبری از وقوع درگیری میان شبه نظامیان کرد سوریه (قسد) تحت حمایت آمریکا و عناصر تحت حمایت ترکیه در حلب خبر دادند. بر اساس این خبرها، درگیریها میان عناصر دو طرف زمانی شدید شد که نیروهای قسد تلاش کردند از محورهای جلبل و کیمار به این منطقه نفوذ کنند.
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