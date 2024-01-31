به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق سیستان وبلوچستان، محمد رئیسی، افزود: ۲۶۲ پروژه توسعه، بهینه سازی، اصلاح، روشنایی و برقرسانی با اعتباری بیش از ۶۲۳ میلیارد تومان همزمان با ایام دهه فجر در این استان افتتاح و کلنگزنی میشود.
وی با بیان اینکه ۸۰ پروژه در بخش روستایی و شهری کلنگ زنی و ۱۸۲ پروژه در این بخش افتتاح میشود، اظهار کرد: با اجرای این پروژهها حدود هزار روستای سیستان وبلوچستان از نعمت برق مطمئن و پایدار بهرهمند میشوند.
وی به حجم عملیاتی پروژههای قابل افتتاح و کلنگزنی اشاره و افزود: ۳۹۳ کیلومتر شبکه فشار متوسط، ۶۷۶ کیلومتر شبکه فشار ضعیف و ۶۹۲ دستگاه ترانسفورماتور از جمله حجم عملیاتی پروژههای شرکت توزیع برق سیستان و بلوچستان در این استان است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان در بخش پروژههای برقرسانی روستایی گفت: طی این ایام، ۱۲ پروژه برقرسانی روستایی افتتاح و سه پروژه برقرسانی روستایی با مجموع اعتبار حدود ۱۶ میلیارد تومان کلنگزنی میشود.
وی خاطر نشان کرد: دهه فجر، فرصت مغتنمی برای تبیین دستاوردها و ارزشهای انقلاب در جامعه به ویژه نسل جوان است.
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