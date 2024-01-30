ادعای رییس سازمان جاسوسی سیا درباره شرایط انفجاری منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «ویلیام برنز»، مدیر سازمان جاسوسی آمریکا موسوم به سازمان سیا در مقاله‌ای که در فارن افرز منتشر شده است تاکید کرد که در ۴ دهه گذشته شاهد شرایط انفجاری در خاورمیانه به شکل امروز نبوده‌ام.

مدیر سیا در مقاله خود همچنین افزود که خطر تشدید تنش در دیگر جبهه‌ها در خاورمیانه وجود دارد.

رییس سیا در این مقاله همچنین ادعا کرده است که کلید امنیت اسراییل و منطقه برخورد با ایران است.

دو روز پیش، فرماندهی مرکزی آمریکا موسوم به سنتکام با انتشار بیانیه‌ای، جزییات تلفات نیروهای آمریکایی در اردن اعلام کرد.

مقامات آمریکایی پس از حادثه اردن، نوک حملات و اتهامات خود را متوجه ایران کرده و بدون ارایه مستنداتی مدعی نقش ایران در حمله نیروهای مقاومت علیه نظامیان آمریکایی در اردن شده‌اند.

در بیانیه سنتکام آمده است: «پایگاه آمریکایی هدف قرار گرفته در شمال شرقی اردن قرار دارد و در هنگام حمله ۲۵۰ سرباز در آن حضور داشته است. همچنین به طور کلی این پایگاه میزبان حدود ۳۵۰ سرباز پیاده نظام و نیروی هوایی برای انجام مأموریت‌های پشتیبانی است.»

به گفته فرماندهی مرکزی آمریکا در منطقه، حمله به پایگاه پشتیبانی لجستیکی در برج ۲۲ شبکه دفاعی اردن رخ داد که بر اثر این حمله، ۳ سرباز کشته و ۳۴ نفر زخمی شدند که حال ۸ نفر از زخمی‌ها وخیم است.