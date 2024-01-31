سه آزمون ارزیابی و صلاحیت بالینی علوم پزشکی فردا برگزار می شود

دکتر محمدمهدی نوروزشمسی در گفتوگو با خبرنگار مهر افزود: آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی توسط دانشکده های پزشکی در دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور برگزار می شود.
وی گفت: آزمون صلاحیت بالینی پزشکی به منظور ارزیابی مهارت های بالینی پایان دوره پزشکی عمومی در پایان مرحله کارورزی انجام می شود و هدف این ارزیابی تعیین توانمندی بالینی دانش آموختگان دوره دکتری عمومی رشته پزشکی است.
وی افزود: آزمون جامع ۱۸۰ واحدی دوره دکتری عمومی داروسازی نیز با حضور ۹۷۷ دانشجوی داروسازی در ۲۷ حوزه در دانشگاه های علوم پزشکی برگزار خواهد شد.
رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی یادآور شد: همچنین آزمون صلاحیت حرفه ای گروه پرستاری- اتاق عمل - هوشبری با حضور ۴ هزار و ۵۷۵ دانش آموخته این سه رشته به منظور کسب گواهی صلاحیت حرفه ای در ۳۰ حوزه آزمونی برگزار می شود.
نوروزشمسی خاطرنشان کرد: این سه آزمون صبح پنجشنبه ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۲ به طور همزمان در دانشگاه های علوم پزشکی برگزار می شود.
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