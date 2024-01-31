به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم تحقیقات و فناوری، محمد سلیمانی در حاشیه اجلاس روسای دانشگاه‌های کشور در نشست مشترک با نماینده شورای دبیران روابط عمومی دانشگاه‌ها و معاون روابط عمومی حوزه وزارتی بر تقویت جایگاه روابط عمومی موسسات آموزش عالی تأکید کرد و گفت: روابط عمومی وزارت علوم با توجه به سطح‌بندی دانشگاهها از نظر امکانات، ردیف پیشنهادی برای روابط عمومی دانشگاه‌ها در سه سطح بالا، متوسط و کم برخوردار ارائه کند.

وی تاکید کرد: شاخص‌های ارزیابی عملکرد روابط عمومی توسط وزارت تعیین و به موسسه پایش علم و فناوری (ISC) اعلام شود تا در رتبه بندی دانشگاه‌ها در کنار سایر شاخش‌های آموزشی و پژوهشی مورد توجه قرار گیرد.

سلیمانی افزود: روابط عمومی دانشگاه‌ها باید از نظر ساختار اداری مستقیما زیر نظر رئیس دانشگاه و موسسه آموزش عالی باشند و ارتباط چهره به چهره روسا با مدیران روابط عمومی مستمر باشد و آخرین گزارش‌ها از افکار عمومی جامعه و نظرات اساتید و دانشجویان و کارکنان دانشگاه به رئیس دانشگاه ارائه شود.

قائم مقام وزیر علوم در پیشنهادات خود برای ارتقای جایگاه روابط عمومی‌ها گفت: باید رشته‌های تحصیلی روابط عمومی در دانشگاه‌ها مورد حمایت قرار گیرد و به گونه ای تقویت شوند که پاسخگوی نیازهای اطلاع رسانی کشور باشند.

وی با توجه به محدودیت‌های موجود در روابط عمومی دانشگاه‌ها از نظر نیروی انسانی و امکانات گفت: شبکه‌سازی و استفاده از امکانات دانشگاه‌های بزرگ می تواند به تحقق مأموریت دانشگاه‌های کوچک کمک کند.

قائم‌مقام وزیر علوم تاکید کرد: باید همکاری و همدلی بین روابط عمومی‌ها به گونه‌ای باشد که به صورت یک کل یکپارچه عمل کنند و اخبار مهم آموزش عالی توسط همه روابط عمومی‌های دانشگاهی بازنشر شود.