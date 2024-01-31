دریافت 44 MB کد مطلب 6010393 https://mehrnews.com/x346j6 ۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۲۰ کد مطلب 6010393 فیلم سیاست فیلم سیاست ۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۲۰ روایتی از حضور رهبر انقلاب در مرقد امام(ره) و گلزار شهیدان در آستانه دهه فجر، رهبر انقلاب صبح امروز در حرم امام خمینی(ره) و گلزار شهدای بهشت زهرا حضور یافتند. کپی شد مطالب مرتبط رهبر انقلاب بر مزار «نوید صفری» شهید مدافع حرم حضور یافتند رهبر معظم انقلاب در حرم مطهر امام خمینی(ره) حضور یافتند ادامه بازدید رهبر انقلاب از نمایشگاه توانمندیهای تولید داخلی بازدید رهبر انقلاب از نمایشگاه توانمندیهای تولید داخلی برچسبها رهبر معظم انقلاب اسلامی بهشت زهرا(س) رهبری دهه فجر امام خمینی(ره) حرم امام خمینی
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