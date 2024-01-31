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کد مطلب 6010393
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۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۲۰

روایتی از حضور رهبر انقلاب در مرقد امام(ره) و گلزار شهیدان

روایتی از حضور رهبر انقلاب در مرقد امام(ره) و گلزار شهیدان

در آستانه دهه فجر، رهبر انقلاب صبح امروز در حرم امام خمینی(ره) و گلزار شهدای بهشت زهرا حضور یافتند.

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