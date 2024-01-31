روایتی از حضور رهبر انقلاب در مرقد امام(ره) و گلزار شهیدان

در آستانه دهه فجر، رهبر انقلاب صبح امروز در حرم امام خمینی(ره) و گلزار شهدای بهشت زهرا حضور یافتند.