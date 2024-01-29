به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب از ساعت ۱۶ امروز، دور دوم بازدید از نمایشگاه توانمندیهای تولید داخلی را آغاز کردند.
بخش نخست این برنامه صبح امروز به مدت دو ساعت برگزار شد که به دلیل تعداد زیاد غرفهها ادامه این بازدید به عصر موکول شد.
در این نمایشگاه شرکتهای دانشبنیان در بخشهای «انرژی»، «صنعت نفت و پتروشیمی»، «صنایع خودروسازی»، «معدن و صنایع معدنی و فلزی»، «ارتباطات و فناوری اطلاعات و ساخت ماهواره»، «صنایع غذایی و کشاورزی»، «تجهیزات پزشکی»، «صنایع دستی»، «حمل و نقل هوایی، دریایی، ریلی و زمینی»، «صنایع نساجی» و «مسکن و لوازم خانگی» آخرین دستاوردها و تولیدات خود را به نمایش گذاشته بودند.
توانمندیهای شرکتهای دانشبنیان در طراحی و ساخت تجهیزات صنایع حفاری چاههای نفت و صنعت پتروشیمی و کاتالیستها یکی از بخشهای این نمایشگاه بود.
شرکتهای دانشبنیانِ فعال در حوزه برق و نیروگاه نیز دستاوردها و توانمندیهای خود را در این نمایشگاه عرضه کرده بودند.
در این نمایشگاه همچنین خودروها و موتورسیکلتهای برقی وشارژرهای آنها و موتورهای بهینهسازی شده خودرو با مصرف پایین ارائه شده بود.
برنامهریزیهای انجام شده برای دانشبنیان شدن شرکتهای بزرگ صنعتی و همچنین فعالیت شرکتهای دانشبنیان نیز در بخشهای مختلف در این نمایشگاه توضیح داده شد.
صنعت فولاد و توانمندیهای شرکتهای دانشبنیان در این بخش و همچنین در بخش صنایع معدنی همچون مس بخش دیگری از این نمایشگاه بود.
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