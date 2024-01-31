رهبر انقلاب بر مزار «نوید صفری» شهید مدافع حرم حضور یافتند

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر انقلاب اسلامی صبح امروز (چهارشنبه ۱۱ بهمن ماه) بر مزار شهید «نوید صفری»، از شهدای مدافع حرم حضور یافتند.

قسمتی از وصیت‌نامه شهید صفری به شرح زیر است:

«زیارت عالی و پرفیض زیارت عاشورا را بخوانید از طرف من و به ارباب ابراز ارادت کنید. آه که تمام حسرتم این است که چقدر دیر فهمیدم زیارت عاشورا چیست و حیف که فقط روزی یک مرتبه نصیبم نشد و بدانید هرکه ۴۰ روز عاشورا بخواند و ثواب آن را هدیه بفرستد، حتماً تمام تلاش خود را به اذن خدا خواهم کرد تا حاجت او را بگیرم و اگر نه در آخرت برای او جبران کنم. حتی یک عاشورا هم قیامت می‌کند با روضه ارباب از زبان مادر و خواهرش. ان‌شاءالله شرمنده شما نباشم.»