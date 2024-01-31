سفر ناوگروه ۸۶ نیروی دریایی ارتش نمایش اقتدار ایران در جهان بود

به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار شهرام ایرانی ظهر چهارشنبه با حضور در همایش «اقتدار ۳۶۰ در چهل و پنجمین فجر انقلاب» به میزبانی دانشگاه رازی کرمانشاه، اظهار کرد: مقام معظم رهبری در منویات خود فرمودند: «منافع دریا مال همه است و امکانات این دریای پربرکت متعلق به این ملت‌ها است و چگونه می‌توان از این برکات به نفع منافع ملی استفاده کرد و کشور را از آن بهره مند کرد».

وی افزود: گسترده‌تر شدن تجارت دریایی و ایجاد بنادر جدید در طول دهه‌های اخیر توجه ویژه به حوزه دریا را می‌طلبد و در راستای تأکیدات فرماندهی معظم کل قوا توسعه فعالیت‌های دریانوردی با هدف نشان دادن اقتدار نیروی دریایی کشور در دستورکار قرار گرفت و در دیدار با مقام معظم رهبری قول دادیم که برای اولین بار بتوانیم سفری به دور دنیا از طریق دریا داشته باشیم.

فرمانده نیروی دریایی ارتش تصریح کرد: برای اجرای مأموریت ناوگروه ۸۶ در سفر به دور دنیا مقدمات لازم را برنامه‌ریزی کرده و حدود ۱۱ ماه کار علمی انجام دادیم و در این راه تنها دانسته‌های ما، کتاب‌ها و تجربیات دیگران بود.

امیر ایرانی خاطرنشان کرد: در مأموریت ۳۶۰ یا ناوگروه ۸۶، فعالیت دریانوردی خود را از سمت شرق آغاز کردیم و مسیری به طول حدود ۶۵ هزار کیلومتر را طی مدت ۲۳۲ روز طی کردیم و دوباره به کشورمان بازگشتیم.

وی افزود: شروع مأموریت خود را از سمت شرق شروع کردیم، چراکه در این مسیر سواحل و بنادر زیادی بود و می‌توانستیم در صورت بروز مشکل به آنها اتکا کنیم، اما زمانی که به عرض اقیانوس اطلس و آرام رسیدیم، ساحلی در پیش نداشتیم و حدود ۱۵ هزار کیلومتر را در این مسیر با مخاطرات زیادی که داشت، طی کردیم.

اعتماد به نخبگان جوان ایرانی راز موفقیت است

فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: اعتماد به جوانان نخبه ایرانی برای این سفر کمک بسیاری به ما کرد. با توجه به اینکه در علم جو و اقیانوس، پیش بینی دقیق وضعیت جوی حداکثر تا ۲ هفته است، بنابراین به دست جوانان نخبه ایرانی نرم افزاری بومی را طراحی کردیم که اطلاعات ۵۰ سال اخیر جو و اقیانوس‌های جهان پیاده‌سازی شد و خروجی این تلاش‌ها منجر به طراحی و ساخت نرم افزاری شد که پیش بینی جو و اقیانوس را تا حدود چند ماه برای ما انجام دهد.

امیر ایرانی ادامه داد: نرم افزار دیگری نیز برای این سفر طراحی شد که اگر وزن در یک کشتی به‌صورت متوازنی قرار نگیرد ممکن است در مقابل امواج دچار شکستگی و پارگی شود، بنابراین این نرم افزار به دست جوانان ما ساخته شد. ناوشکن دنا نیز توسط متخصصان کشورمان ساخته شده بود.

وی در ادامه گفت: در مسیر خود سه طوفان بزرگ را در پیش داشتیم که یکی از آنها در ورودی اقیانوس آرام بود. در عرض دریای اطلس که اقیانوسی خشن با طوفان‌های زیاد است، برخورد کردیم، اما به سلامت از این طوفان‌ها عبور کردیم. بعدها که به برزیل و آفریقای جنوبی رسیدیم باور نمی‌کردند که ما از این طوفان‌ها عبور کرده‌ایم.

امیر ایرانی در ادامه به مشکلات و تحریم‌هایی که دشمنان در طی مسیر برای ناوگروه ۸۶ به‌وجود آورده بودند، اشاره کرد و افزود: با توجه به پیش‌بینی‌ها، تلاش شد تا در بحث تجهیزات و امکانات کاملاً با آمادگی به این سفر ورود کنیم و در این راستا، اولین بیمارستان دریایی را با یک اتاق عمل تمام ایرانی در این ناو راه اندازی کردیم و حتی پیش بینی کرده بودیم که اگر در مسیرمان کشوری دچار بحرانی مانند زلزله شود بتوانیم به آنها هم کمک کنیم.

فرمانده نیروی دریایی ارتش خاطرنشان کرد: از نظر تغذیه نیز تمام تمهیدات و پیش بینی‌های لازم برای این سفر صورت گرفته بود، به‌گونه‌ای که در این مسیر حتی یک دانه برنج نیز خریداری نشد و تنها در برزیل برای تقویت روحیه نیروهایمان میوه تهیه کردیم.

امیر ایرانی یادآور شد: طبق پیش بینی‌ها، در طول مسیر باید در هشت بندر پهلوگیری می‌کردیم که از جمله آنها بندر بمبئی در هند بود. زمانی که به جاکارتا رسیدیم، هرچند متداول است که در طول چنین سفرهایی تشریفات رسمی صورت نگیرد، اما مقامات آنجا به صورت رسمی از ما استقبال کردند که نشان از اقتدار و جایگاه کشورمان می‌داد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش با بیان اینکه در این مسیر نیروهای آمریکایی، فرانسوی و انگلیسی مزاحمت‌هایی برای ناوگروه ۸۶ داشتند، افزود: در طول این سفر زمانی که به آفریقای جنوبی رسیدیم، ماه مبارک رمضان بود و تلاش شد تا در مسجد شیعیان اتحاد بین شیعه و سنی را نشان دهیم.

ایران ابرقدرت جهانی است

وی با بیان اینکه این سفر اقتدار دریایی کشورمان را به نمایش گذاشت، گفت: پس از پایان سفر، پاکستانی‌ها اعلام کردند که این افتخار نه تنها متعلق به ایران، بلکه متعلق به همه جهان اسلام و کشورهای منطقه است. همچنین برخی کشورهای دیگر درخواست کردند که از نظر علمی و آموزشی با ما تعامل داشته باشند. روسیه نیز اعلام کرد؛ کشوری که نیروی دریایی‌اش چنین موفقیتی را کسب کرده، یک ابرقدرت است.

امیر ایرانی یادآور شد: در طول این سفر، خانواده نیروهای ناوگروه همراهی و صبر زیادی داشتند، در این مدت تعدادی از نیروهایمان پدر شدند و برخی از آنها هم عزیزان خود را از دست دادند، اما کماکان با روحیه و ایمان زیاد به سفر خود ادامه دادند و افتخارآفرین شدند.

فرمانده نیروی دریایی ارتش به تأکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر حضور مستقل و مقتدر در دریانوردی‌های طولانی در دریاهای آزاد توسط نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و یادآور شد: ایشان پس از پایان مأموریت غرورآفرین ناوگروه ۸۶ نیروی دریایی در دریانوردی به دور دنیا آن را اینگونه بیان فرمودند که: «ارزش سیاسی کار شما از ارزش عملیاتی آن کمتر نبود اگر نگوییم بیشتر هم بود».