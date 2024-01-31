به گزارش خبرگزاری مهر، چهارصد و بیست و نهمین شماره هفته‌نامه خط حزب‌الله، با عنوان «ستاره‌های جهادمقدس» منتشر شد.

سخن‌هفته این شماره خط حزب‌الله، مروری بر سال‌ها پرچمداری رهبر انقلاب در تجلیل از فرهنگ جهاد و شهادت داشته است.

یادداشت هفته این شماره خط حزب‌الله در آستانه دوازدهم بهمن ماه، سالروز بازگشت امام خمینی (ره) به ایران و آغاز دهه فجر انقلاب‌اسلامی، باعنوان «مردم، میدان‌دار انقلاب» به این سوال، پاسخ داده است که رمز موفقیت امام خمینی در به حرکت درآوردن نهضت اسلامی و رهبری انقلاب اسلامی چیست؟

این شماره هفته‌نامه خط‌حزب‌الله به روح مطهر ۲۴۰۰۰ شهید تهران، تقدیم می‌شود.