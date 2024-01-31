حداقل عیدی هر کارگر ۱۰۶ میلیون ریال باید باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی حسین رعیتی فرد بعدازظهر چهارشنبه در حاشیه همایش مشترک مدیران روابط کار و رؤسای ادارات تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در مشهد اظهار کرد: حداقل میزان حقوق عیدی یا پاداش امسال هر کارگر باید ۲ تا سه برابر حداقل حقوق به میزان ۱۰۶ میلیون ریال (۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان) باشد.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: کارگران طبق قانون باید ۲ برابر تا سه برابر حداقل حقوق امسال خود را به صورت عیدی دریافت کنند و حداقل حقوق ماهانه هر کارگر در سال ۱۴۰۲ به میزان ۵۳ میلیون ریال بوده است.

وی اضافه کرد: بر این اساس باید حداقل عیدی هر کارگر ۱۰۶ میلیون ریال و حداکثر ۱۵۹ میلیون ریال باشد که بسته به عملکرد و بهره وری هر کارگر قابل افزایش است.

رعیتی فرد در خصوص اصلاح قراردادهای موقت کارگری گفت: پیشنهاد اصلاح موادی از قانون کار از جمله ساماندهی قراردادهای موقت کارگران به ویژه کسانی که در کارهای مستمر فعالیت داشته و بیشتر از پنج سال سنوات خدمتی داشته باشند به مجلس ارائه شده است.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: گمان نمی‌کنم تصویب این موضوع در این دوره از مجلس انجام شود و به دوره بعدی کشیده خواهد شد.