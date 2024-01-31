به گزارش خبرنگار مهر، پیرو انتشار دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش «مشاغل آموزگار- دبیر و هنرآموز» سال ۱۴۰۳ به تاریخ ۹ بهمن ۱۴۰۲، اصلاحات دفترچه راهنمای از سوی وزارت آموزش و پرورش منتشر شد.

متقاضیان می توانند به درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و با توجه به مندرجات دفترچه راهنمای ثبت نام و این اصلاحیه برای ثبت‌نام اقدام کنند.

ضمناً باتوجه به اصلاحیه اعلام شده مقرر شد امکان ویرایش اطلاعات برای متقاضیان ایجاد شود. بر این اساس، آن دسته از متقاضیانی که قبلاً نسبت به ثبت‌نام اقدام کرده‌اند، می‌توانند در صورت تمایل تا پایان مهلت ثبت‌نام (۱۴۰۲/۱۱/۱۶)، نسبت به ویرایش اطلاعات خود اقدام کنند.

الف) اصلاحات متون دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون:

توضیحات مندرج در بخش پنجم، مراحل و شرایط ثبت‌نام (صفحه ۴۲) به شرح زیر اصلاح می شود:

ملاک عمل در خصوص تاریخ فراغت از تحصیل، تاریخ فارغ‌التحصیلی مندرج در متن گواهینامه موقت یا دانشنامه است و در ارتباط با اتمام خدمت دوره ضرورت نیز، تاریخ مندرج در قسمت خاتمه خدمت کارت پایان خدمت خواهد بود.

همچنین در خصوص معافیت دائم، تاریخ مندرج در قسمت صدور کارت معافیت دائم، دو (۲) ماه پس از آخرین روز ثبت‌نام آزمون استخدامی (تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۶) است.

ب) تبصره مربوط به شرایط احراز تحصیلی:

تبصره زیر به شرایط رشته تحصیلی‌های مجاز شغل آموزگاری اضافه می شود:

«حافظان درجات ۱ تا ۵ قرآن کریم به شرط داشتن حداقل مدرک کارشناسی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یا داشتن گواهینامه سطح ۲ و بالاتر تحصیلات حوزوی»

ج) اصلاحات مربوط به شغل محل در اطلاعیه اصلاحات دفترچه راهنما درج شده است.