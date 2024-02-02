نظام سلامت باید رویه تعرفه گذاری را تغییر دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی رضایی گفت: در ماده ۹ احکام دائمی کشور در خصوص تعرفه گذاری به سه نکته اشاره شده که شامل برقراری تعادل منابع و مصارف، وضعیت اجتماعی و اقتصادی بیمه شدگان و قیمت تمام شده خدمات است و با توجه به عملکرد سال مبنای تعرفه گذاری شورای عالی بیمه که مربوط به سال ۹۵ است، اکنون شاهد یک واگرایی در نرخ تعرفه گذاری در مقایسه با رشد نرخ تورم هستیم.
وی افزود: به طور میانگین از سال ۹۵ به بعد شاهد رشد ۸۷۵ درصدی تورم و ۶۵۰ درصدی حداقل حقوق و میانگین رشد تعرفهها ۱۹۰ درصد بودهایم. این واگرایی در سال جاری عوارض خود را در خدمات سلامت گذاشته است به همین دلیل، انتظار میرود برای سال آینده تعرفه گذاری اصلاح شود.
معاون بیمه و خدمات سازمان بیمه سلامت ایران گفت: اگر تعرفهها اصلاح نشود، هم کیفیت خدمات پایین میآید و هم پرداخت از جیب بیمار افزایش مییابد. برای بالا نرفتن پرداخت از جیب مردم، باید حق بیمهها متناسب با رشد تورم بالا رود تا بار افزایش تعرفه را بیمه پرداخت کند.
رضایی افزود: نظام سلامت باید این رویه تعرفه گذاری را تغییر دهد و با تقویت بیمه و افزایش کارایی در حوزه سلامت، مانع بالا رفتن پرداختی از جیب مردم شویم.
