درخشش هنرمندان تئاتر لرستان در جشنواره فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، اعظم روانشاد مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با صدور پیامی، موفقیت هنرمندان استان لرستان در چهل و دومین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر را تبریک گفت.
در بخشی از این پیام آمده است:
امروز و در این روزهای مبارک و فرخنده دهه فجر و ماه پرفضیلت رجب، با شنیدن خبر مسرتبخش کسب موفقیت هنرمندان استان در چهل و دومین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر شاهد فصلی تازه در افتخارآفرینی و شکوفایی استعدادهای هنری این دیار هستیم؛ بی شک از بین همه شاخههای هنر، هنر تئاتر به جهت زندهبودن و رودررویی بیواسطه با مخاطب از انسانیترین و مردمیترین هنرهاست.
نمایش خیابانی «خیلی دور خیلی نزدیک» به کارگردانی «پژمان شاهوردی» از شهرستان بروجرد و نمایش صحنهای «ما هم مردمی بودیم» به کارگردانی «احسان ملکی» از شهرستان کوهدشت، در آئین اختتامیه این رویداد بینالمللی که در تالار وحدت تهران برگزار شد، موفق شدند چهار جایزه در بخش خیابانی و یک جایزه در بخش صحنهای این جشنواره را به خود اختصاص دهند و برگ زرین دیگری را در تاریخ افتخارات تئاتر استان لرستان رقم زنند و زمینه فخر و مباهات و غرور و سربلندی برای جامعه هنری استان، خادمان فرهنگ و هنر و هنرمندان استان لرستان را فراهم سازند.
صمیمانه این موفقیت ارزنده تئاتری را که در سایه تلاش و همراهیهای صادقانه هنرمندان تلاشگر استان میسر شده است، به جامعه فرهنگی و هنری استان، بهویژه هنرمندان، اصحاب فرهنگ و هنر، گروههای نمایشی شرکتکننده از استان در این جشنواره، تبریک و شادباش میگویم.
بدون شک این حضور و درخشش تحسینبرانگیز هنرمندان عزیز استان در این رویداد فاخر بینالمللی نشانگر تلاش صادقانه این هنرمندان افتخارآفرین برای رونق بخشی به فعالیتهای هنری و اعتلای تئاتر استان لرستان است.
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