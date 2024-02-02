لوپز: فوتبال ازبکستان نسبت به گذشته خیلی متفاوت شده است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به قطر، «مارکز لوپز» سرمربی تیم ملی قطر به همراه «سعد الشیب» بازیکن این تیم در نشست خبری قبل از دیدار با ازبکستان در یک چهارم نهایی جام ملت‌های آسیا حاضر شدند.‌

سرمربی تیم ملی قطر درباره این بازی گفت: ما شرایط خیلی خوبی داریم. برای ما مهم است که این بازی سخت را ببریم و بتوانیم عملکرد خودمان را حفظ کنیم

لوپز در پاسخ به شناخت از اورونوف و بولتابائف دو بازیکن تیم ملی ازبکستان که در الوکره حضور داشتند تصریح کرد: من با این بازیکنان در مسابقات آسیایی روبرو شدم. کیفیت خیلی خوبی دارند اما ما برای هر اتفاق شگفت انگیزی آماده کرده ایم.

او درباره میزان شناخت کادرفنی تیم ملی قطر از شرایط فنی ازبکستان یادآور شد: ما آخرین بازی با ازبکستان را ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ انجام دادیم. خیلی وقت است با آنها روبرو نشده ایم. فوتبال ازبکستان نیز تفاوت خیلی زیادی نسبت به آن سال‌ها داشته است. الان نمی‌توانم درباره نقاط ضعف و قوت حریف صحبت کنم فقط می‌توانم بگویم شناخت کافی از این تیم داریم.

لوپز درباره فشار قهرمانی روی قطر با توجه به اینکه در دوره قبلی به این عنوان رسید، گفت: ما فقط انرژی مثبت دریافت می‌کنیم بابت تمام حمایت‌ها ممنونیم که اتمسفر ورزشگاه‌ها را کاملاً به نفع ما می‌کند.

سرمربی تیم ملی فوتبال قطر در خصوص میزان شناخت خود از فوتبال قطر یادآور شد: خیلی خوب بازیکنانم را می‌شناسم ۶ سال است رابطه مستقیم با آنها داریم و می‌دانیم چه وضعیتی دارند. به بازیکنانم باور دارم و می دانم بهترین هستند.

لوپز درباره عملکرد خسوس کاساس هموطن خود در رأس کادرفنی تیم ملی عراق تاکید کرد: من در جایگاهی نیستم که آنها را قضاوت کنم. سعی می‌کنم روی عملکرد خودم تمرکز داشته باشم. قطعاً باید به نتایج هر تیم و تفکراتش احترام گذاشت.

سعد الشیب بازیکن تیم ملی قطر نیز ور خصوص بازی فردا با ازبکستان گفت: یکی از بازی‌های سخت دیگر را پیش رو داریم. آمادگی لازم و انگیزه کافی داریم.

او درباره حمایت هواداران از این تیم تصریح کرد: خیلی خوشحالم انرژی مثبت آنها را داریم بازیکنان تیم هم انگیزه خیلی زیادی دارند تا بتوانیم بار دیگر به بردی دیگر در این بازی‌ها برسیم.