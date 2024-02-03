‌ناصر ابراهیمی پیشکسوت فوتبال کشورمان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص عملکرد تیم ملی در بازی با سوریه اظهار داشت: بازیکنان تیم ملی مقابل سوریه بازی خوبی را ارائه ندادند، آن طور که باید حفظ توپ می‌کردند و توپ و میدان را در اختیار داشته باشند این چنین نبود. ملی پوشان باشد در این دیدار سوار بر بازی می‌شدند و با حملات پی‌درپی سوری‌ها را اذیت و از موقعیت‌های به دست آمده نهایت استفاده را می‌کردند. بازی در گاهی اوقات در دست ما بود و گاهی در دست سوریه، ضمن اینکه انگیزه بیشتر داشتند و دیدی چگونه بازیکنان ما در خط دفاعی را اذیت کردند.

اخراج طارمی تیم ملی را بهم ریخت

وی درباره اخراج طارمی گفت: اخراج طارمی هم کادر فنی تیم ملی را بهم ریخت هم بازیکنان را زمانی که طارمی اخراج شد از چهره کادر فنی می‌توانستیم بدانیم چه خبر است. این موضوع کار تیم ملی سخت کرد اما خدا را شکر توانستند بازی را به خوشی به پایان ببرند. می‌دانستم اگر بازی به پنالتی کشیده شود بیرانوند یکی از پنالتی‌های سوریه را خواهد گرفت که شکر خدا هم مهار کرد و ما به مرحله یک چهارم رسیدیم.

‌۴۸ سال است انتظار قهرمانی می‌کشیم

پیشکسوت فوتبال کشورمان در خصوص نبود مهدی طارمی در بازی با ژاپن عنوان کرد: ایران ۴۸ سال است که انتظار قهرمانی را می‌کشد و در این سال‌ها نتوانستیم قهرمان شویم اما امروز شرایط فرق می‌کند ما به فینال رسیدیم چرا که هر تیمی در این مرحله اول شود قهرمان خواهد شد. تنها چیزی که برای ما مقابل ژاپن سخت خواهد بود نبود مهدی طارمی است که امیدوارم مهاجمان دیگر جای او را به خوبی پر کنند.

فوتبالی‌ها انتظار بیشتری از تیم ملی داشتند

ابراهیمی با اشاره به تعویض‌های کادر فنی تیم ملی مقابل سوریه گفت: کادر فنی تیم ملی در آن لحظه تصمیم گرفته است و نمی‌توانیم چیزی بگوییم آن چیزی که مهم است و در تاریخ نوشته خواهد شد این است که ایران با چهار برد به یک چهارم رسید، نمی‌گویند چه کسی خوب بازی کرد و چه کسی بد در پایان می‌نویسند ایران به یک چهارم رفت. واقعیت امر این است که کارشناسان و اهالی فوتبال با توجه به تجربه بازیکنان و شرایطی که وجود داشت انتظار بیشتری داشتند. تنها توجیحی که می‌توان گفت ضربات پنالتی است، چرا که بازیکنان پنالتی زن باید مشخص می‌شدند. اگر با این دید نگاه کنیم تعویض‌ها برای پنالتی‌ها بوده است.

دفاع ایران «باز» بازی می‌کند

وی با بیان اینکه عمق دفاع ایران شکننده است و می‌تواند مقابل ژاپن کار دستمان دهد تصریح کرد: دفاع ایران باز بازی می‌کند، یعنی دفاع‌های راست و چپ تیم ملی روی خط کار می‌کنند و به هیچ عنوان به خوبی جمع نمی‌شوند. شما اگر ۴ انگشت دستتان را بیش از حد باز کنید انگشتانتان درد می‌گیرد. در فوتبال هم همین است. یعنی وقتی دفاع چپ حرکت می‌کند دفاع راست باید بماند و یا بلعکس، حالا اگر کادر فنی بنایش بر این باشد که هافبک‌های دفاعی وسط را پر کنند ایران با ۳ دفاع بازی می‌کند، همین موضوع دارد ضربه می‌زند.

‌بازی ایران و ژاپن فینال است و قهرمان را مشخص می‌کند

مربی سابق تیم ملی فوتبال کشورمان در خصوص بازی ایران و ژاپن نیز گفت: به عنوان کسی که ۶۰ سال است در فوتبال بودم می‌گویم بازی ایران و ژاپن یک فینال است و تیمی که پیروز میدان باشد بدون شک قهرمان خواهد شد. دو تیم سبک بازی متفاوتی دارند، ژاپنی‌ها سرعتی، پاس کاری کوتاه و دونده بازی می‌کنند اما تیم ملی به سبک اروپایی، روی خط طولی و پاس‌های کشیده بازی می‌کند. همین موضوع باعث می‌شود بازی قابل پیش بینی نباشد در واقعاً ۵۰/۵۰ است.

فوتبال آسیا رشد چشم گیری کرده است

ابراهیمی در پایان رشد فوتبال آسیا را چشم گیر دانست و گفت: ما در گذشته می‌گفتیم فوتبال ایران درجه یک، دو، سه دارد ولی امروز فوتبال فلسطین که درجه ۳ است دیدیم چگونه بازی کرد. زمانی که مربی تیم ملی بودم در ورزشگاه شیرودی ۷ گل به فلسطین زدیم. اگر بخواهیم کلی نگاه کنیم فوتبال در آسیا رشد کرده است، بازی که تیم‌های درجه دو و سه در این دوره از رقابت‌ها از خود نشان دادند مشخص است که فوتبال در آسیا رشد چشم گیری کرده است.