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۱۳ بهمن ۱۴۰۲، ۱۲:۳۳

مدیرکل هماهنگی دفتر امور اقتصادی استانداری مازندران:

برقراری پرواز مستقیم به منگستائو خواسته فعالان اقتصادی است

برقراری پرواز مستقیم به منگستائو خواسته فعالان اقتصادی است

ساری- مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران توسعه پرواز مستقیم به منگستائو را ازخواسته های فعالان اقتصادی دو منطقه بیان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس حسینی پیش ازظهر جمعه در حاشیه بازدید هیأت اقتصادی و تجاری کشور قزاقستان از ظرفیت‌های مازندران اظهار کرد: در سال گذشته یک هزار و ۳۲۰ ایرانی از استان منگستائو قزاقستان بازدید کردند که طبق رایزنی‌های انجام شده طرف مقابل خواستار رسیدن این رقم به ۱۰ هزار گردشگر است.

وی خاطر نشان کرد: توسعه پرواز مستقیم از مازندران به منگستائو قزاقستان از دیگر خواسته‌های ۲ طرف برای توسعه اقتصادی و گردشگری است که با برنامه ریزی دقیق و اصولی امیدواریم این مهم محقق شود.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران با بیان اینکه، منگستائو قزاقستان استانی صنعتی است، گفت: بنابراین می‌توان با شناسایی ظرفیت‌ها برای صادرات کالاهای مورد نیاز از مازندران به خارج از کشور اقدام کرد.

وی افزود: سرمایه گذاری مشترک در زمینه آبزی پروری، محصولات شیمیایی صنایع لبنی باجدیت در دستور کار است و با تلاش همگانی برای تحقق آن تلاش خواهیم کرد.

حسینی تصریح کرد: توجه به گردشگری سلامت و بهره مندی مازندران از ظرفیت گردشگران قزاقستانی و برگزاری اردوی ورزشی ورزشکاران در کشورهای ۲ طرف در نشست با طرف قزاقستان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران گفت: معاون استاندار منگستائو قزاقستان به صورت رسمی از استاندار مازندران دعوت کرد تا در نوروز امسال در آئین فاخر نوروز در این کشور حضور یابد.

حسینی تصریح کرد: مازندران در زمینه تولیدات گلخانه‌ای و گل و گیاه ظرفیت بسیار خوبی دارد که باید برای صادرات این محصولات به کشور قزاقستان گام‌های مهمی برداشت.

مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران گفت: همکاری دانشگاه‌های ۲ استان مازندران ایران و منگستائو قزاقستان و افزایش سرمایه گذاری ها در حوزه داتش بنیان از دیگر خواسته‌های ۲ طرف بود.

حسینی گفت: تفاهم نامه شهرداری ساری و رئیس مصلحت منگستائو قزاقستان منعقد خواهد شد که این تفاهم نامه در حوزه گردشگری تأثیر شایانی خواهد داشت.

کد مطلب 6011966

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