برقراری پرواز مستقیم به منگستائو خواسته فعالان اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس حسینی پیش ازظهر جمعه در حاشیه بازدید هیأت اقتصادی و تجاری کشور قزاقستان از ظرفیت‌های مازندران اظهار کرد: در سال گذشته یک هزار و ۳۲۰ ایرانی از استان منگستائو قزاقستان بازدید کردند که طبق رایزنی‌های انجام شده طرف مقابل خواستار رسیدن این رقم به ۱۰ هزار گردشگر است.

وی خاطر نشان کرد: توسعه پرواز مستقیم از مازندران به منگستائو قزاقستان از دیگر خواسته‌های ۲ طرف برای توسعه اقتصادی و گردشگری است که با برنامه ریزی دقیق و اصولی امیدواریم این مهم محقق شود.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران با بیان اینکه، منگستائو قزاقستان استانی صنعتی است، گفت: بنابراین می‌توان با شناسایی ظرفیت‌ها برای صادرات کالاهای مورد نیاز از مازندران به خارج از کشور اقدام کرد.

وی افزود: سرمایه گذاری مشترک در زمینه آبزی پروری، محصولات شیمیایی صنایع لبنی باجدیت در دستور کار است و با تلاش همگانی برای تحقق آن تلاش خواهیم کرد.

حسینی تصریح کرد: توجه به گردشگری سلامت و بهره مندی مازندران از ظرفیت گردشگران قزاقستانی و برگزاری اردوی ورزشی ورزشکاران در کشورهای ۲ طرف در نشست با طرف قزاقستان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران گفت: معاون استاندار منگستائو قزاقستان به صورت رسمی از استاندار مازندران دعوت کرد تا در نوروز امسال در آئین فاخر نوروز در این کشور حضور یابد.

حسینی تصریح کرد: مازندران در زمینه تولیدات گلخانه‌ای و گل و گیاه ظرفیت بسیار خوبی دارد که باید برای صادرات این محصولات به کشور قزاقستان گام‌های مهمی برداشت.

مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران گفت: همکاری دانشگاه‌های ۲ استان مازندران ایران و منگستائو قزاقستان و افزایش سرمایه گذاری ها در حوزه داتش بنیان از دیگر خواسته‌های ۲ طرف بود.

حسینی گفت: تفاهم نامه شهرداری ساری و رئیس مصلحت منگستائو قزاقستان منعقد خواهد شد که این تفاهم نامه در حوزه گردشگری تأثیر شایانی خواهد داشت.