دهه فجر هویت نظام، انقلاب و ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام شمس اله جلیلیان ظهر جمعه در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه کرمانشاه که در مسجد جامع برگزار شد، با بیان اینکه رهبری امام خمینی (ره) و اتحاد مردم عامل پیروزی انقلاب اسلامی بود، اظهار کرد: هیچکس در آن دوران احتمال نمی‌داد که انقلاب اسلامی با آن سرعت پیروز شود.

وی با اشاره به اینکه در سال ۱۳۴۲ جرقه‌های انقلاب اسلامی شروع شد، افزود: با پیروزی انقلاب اسلامی، تفکر و جریان سومی در دنیا ایجاد شد.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه با بیان اینکه ایدئولوژی، رهبری و مردم اضلاع یک انقلاب است، خاطرنشان کرد: حضور مردم به عنوان قاعده هرم انقلاب است و مردم با لبیک به رهبری امام خمینی (ره) پای انقلاب آمدند و اکنون نیز تا پای جان پای انقلاب ایستاده‌اند.

وی به ضرورت انعکاس خدمات انقلاب اسلامی در زمینه‌های مختلف تاکید کرد و گفت: طی حیات انقلاب اسلامی پیشرفت‌های زیادی در عرصه‌های مختلف ایجاد شده است، با این وجود مشکلاتی هم وجود دارد.

سخنران پیش از خطبه‌های نماز جمعه کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود به اقتدار ایران اسلامی اشاره کرد و یادآور شد: امروز ملت ایران سرافراز در راه آرمان‌های انقلاب ایستاده‌اند.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه اظهار کرد: سه عامل مهم اسلام، رهبری عالمانه و ملکوتی امام یعنی نقش ولی‌فقیه و مردم پیروزی انقلاب اسلامی را در برابر طاغوت رقم زدند.

وی با بیان اینکه دهه فجر هویت نظام انقلاب و ملت ماست و دنیا انقلاب اسلامی را با دهه فجر می‌شناسد، بیان کرد: این دهه مظهر و تجلی عزم ملی ملت ما است، انقلابی که مرهون حضور حماسی مردم در عرصه‌های مختلف آن است.

حجت الاسلام جلیلیان به انتخابات آتی اشاره و اضافه کرد: همه ما سرباز نظام، ولایت و خادم مردم هستیم، هرگاه دشمنی دشمنان بیشتر شده، حضور مردم در صحنه نیز بیش از گذشته شده است، مطمئن باشید در انتخابات نیز شاهد حضور گسترده مردم خواهیم بود.