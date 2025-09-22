به گزارش خبرنگار مهر، نشست هادیان سیاسی پیشکسوت استانهای همدان، ایلام، خوزستان، لرستان و کرمانشاه صبح دوشنبه در مجتمع آموزشی بعثت کرمانشاه برگزار شد و جمعی از اساتید، روحانیون و پیشکسوتان عرصه تبیین سیاسی و فرهنگی در آن حضور یافتند.
در این مراسم حجتالاسلام شمساله جلیلیان، مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه با اشاره به شرایط امروز جهان اسلام و ضرورت هوشیاری ملتهای مسلمان اظهار داشت: اتحاد و پیوستگی جهان اسلام در برابر استکبار جهانی یک نیاز فوری و حیاتی است که همواره از سوی رهبر معظم انقلاب مورد تأکید قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه «اتحاد مقدس» مهمترین توصیه رهبر معظم انقلاب برای جامعه اسلامی است، افزود: تجربههای تاریخی ملت ایران نشان داده است هر زمان که ملت و مسئولان در سایه معنویت، نصرت الهی و پیروی از هدایتهای پیامبرگونه امامین انقلاب گرد هم آمدهاند، پیروزیهای بزرگی رقم خورده است.
حجتالاسلام جلیلیان در ادامه یادآور شد: پیروزی در دفاع مقدس هشت ساله و همچنین پیروزیهای اخیر ملت ایران در جنگ ۱۲ روزه علیه دشمنان، نمونههای روشن از تأثیر ایمان و تبعیت از ولایت در مسیر ایستادگی و سربلندی ملت ایران است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت جهاد تبیین از منظر رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و گفت: امروز دشمنان انقلاب اسلامی تلاش میکنند با جنگ روایتها و عملیات روانی، امید را از دل مردم بزدایند؛ بنابراین وظیفه ماست که توانمندیها و دستاوردهای بزرگ کشور را بهدرستی برای مردم بازگو کنیم و با تزریق امید، ظرفیتها و قابلیتهای داخلی را به جامعه نشان دهیم.
مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه حضرت نبی اکرم (ص) تصریح کرد: وقتی مردم توانمندیها را باور کنند، میزان تابآوری جامعه در همه زمینهها از اقتصاد و فرهنگ گرفته تا مسائل اجتماعی و سیاسی افزایش مییابد و این همان چیزی است که دشمنان از آن هراس دارند.
