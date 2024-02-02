انقلاب اسلامی حاصل پیوند امت با امام است

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم جشن چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران، با حضور حجت الاسلام سیدمهدی خاموشی، رییس سازمان اوقاف و امور خیریه، حجت الاسلام علی تقوی، رییس نمایندگی جامعه المصطفی در تانزانیا و حسین الوندی، سفیر ایران در تانزانیا و محسن معارفی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تانزانیا در مرکز اسلامی جامعه المصطفی واقع در شهر دارالسلام (پایتخت تانزانیا) برگزار شد.

حجت الاسلام علی تقوی رییس نمایندگی جامعه المصطفی در تانزانیا ضمن خیر مقدم به حاضران در این مراسم و تبریک فرارسیدن دهه فجر و چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، آغاز حکومت الهی در جهان، برافراشته شدن پرچم جمهوری اسلامی و بیداری مستضعفان جهان به همه حاضران گفت: انقلاب اسلامی ایران بعثت انبیا را در خاطره‌ها زنده کرد و امام خمینی (ره) انقلابی کرد که معجزه قرن نامیده شد. امام خمینی (ره) شخصیتی بود که از یک جمع پراکنده و پریشان، یک امت واحده ساخت. او تخت فرعون‌های زمانه را لرزاند و دل مستضعفان را به نور امید روشن ساخت. همه می‌دانند که جمهوری اسلامی ایران در دنیا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی جایگاهی نداشت، به برکت حضور معمار بزرگ انقلاب و بعد از ایشان با هدایتگری فقیه وارسته حضرت آیت الله خامنه‌ای (مدظله‌العالی) به لطف الهی به قله‌های رفیع در ابعاد مختلف در داخل و خارج کشور رسیده‌ایم.

وی اظهار کرد: با عنایت الهی در حوزه‌های پزشکی، دانشگاهی، علمی، کشاورزی، ورزشی، اقتصادی و دستاوردهای قرآنی به موفقیت‌های خوبی دست یافته‌ایم. شکستن ابهت پوشالی ابر قدرت‌های جهان و توزیع قدرت در جهان یکی از اقداماتی بود که امام خمینی (ره) انجام داد. باز کردن دریچه امید در دل مستضعفان یکی دیگر از این اقدامات بود و همچنین همگرایی امت اسلامی از کارهای ارزشمند انقلاب اسلامی بوده است. درواقع در ابعاد مختلف این شجره طیبه نشر و نمو و بسط زیبایی داشته و یکی از زیبایی‌ها جامعه المصطفی العالمیه است که امروز نور این کار ارزشمند در دنیا تلالو عجیبی دارد.

انقلاب اسلامی یک حرکت ضد استبدادی و ضد استعماری بود



در ادامه حسین الوندی سفیر ایران در تانزانیا نیز با بیان اینکه انقلاب اسلامی یک حرکت ضد استبدادی و ضد استعماری و عدالت‌خواهانه در داخل و در عرصه بین‌المللی بوده و هست، گفت: امام راحل به پشتوانه عنایت الهی و حمایت اکثریت مردم ایران، جنبش یکصد ساله مردم ایران را با رهبری شایسته خویش به ثمر رساند. مردم‌سالاری دینی را در کشور ایجاد و به این ترتیب معنویت گرایی در داخل و عرصه بین‌الملل احیا و گسترش پیدا کرد. ترویج استقلال و آزادی و مردم سالاری دینی به شکل جمهوری اسلامی همچنان از اهداف انقلاب اسلامی است.

وی عنوان کرد: این ایام فرصت مغتنمی فراهم آمده تا مروری مختصر بر برخی دستاوردهای این تحول عظیم تاریخ اسلام داشته باشیم. به نظر می‌رسد یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی، احیای ارزش‌های والای انسانی و ایجاد تحول معنوی در جامعه و عرصه بین‌الملل است. بزرگانی که در این محفل حضور دارند تأیید می‌کنند که یکی از اشتباهات بزرگ رژیم شاه این بود که بدون توجه به ارزش‌های اسلامی و تاریخی مردم ایران سعی داشت ارزشهای غربی را در جامعه ایران ترویج و گسترش دهد. نکته دیگر انتقال وحشت از دل مظلومان به دل مستکبران بود. انقلاب اسلامی ایران با رویکرد حمایتی خود از مظلومان، موجب روشن شدن نور امید در دل بسیاری از مستضعفان شد. از جنبش‌های مردمی حمایت کرد و در رأس آن حمایت از مردم مظلوم فلسطین در تقابل با رژیم اشغالگر و کودک کش صهیونیستی بوده است.

الوندی افزود: این روزها شاهد آن هستیم که رژیم صهیونیستی چگونه با قساوت کامل مردم بی گناه را به شهادت می‌رساند، به مکان‌های مقدس هتک حرمت می‌کند و واقعیت حقوق بشر غربی را به نمایش می‌گذارد. در این میان انقلاب اسلامی ایران نه تنها از آرمان فلسطین دفاع کرد بلکه دفاع از این آرمان را جهانی کرد.

وی بیان کرد: دستاورد بزرگ دیگر انقلاب اسلامی ایران در هم شکستن قدرت پوشالی ابر قدرت‌ها بود. انقلاب ملت ایران به جهانیان ثابت کرد که می‌شود با اتحاداتحاد و انسجام در مقابل ابر قدرت‌ها و آمریکا و اسرائیل و قساوت‌های آنها ایستاد. انقلاب اسلامی ایران با رأی اکثریت مردم به پیروزی رسید و تمام مسئولان کشور به صورت مستقیم و غیر مستقیم توسط مردم انتخاب می‌شوند.

سفیر ایران در تانزانیا گفت: حفظ استقلال سیاسی، اقتصادی و مردم همیشه مورد اهتمام انقلاب اسلامی بوده و هست. مورد دیگر توسعه روابط با کشورهای انقلابی و تمدنی بوده و بر همین اساس اولین کشوری که جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب در آفریقا با آنها ارتباط برقرار کرد، تانزانیا بود. امسال چهل و یکمین سالگرد برقراری روابط سیاسی بین ایران و تانزانیاست.

وی در ادامه به تأثیر شگرف انقلاب اسلامی بر جایگاه بانوان و تحول معنایی آنها در جامعه اشاره کرد و افزود: پس از پیروزی انقلاب اسلامی بانوان حضور فعالانه تری در جامعه ایفا کردند و ما شاهد هستیم که بانوان ایران در مقام‌های عالی اجرایی و تصمیم‌گیری علمی و ورزشی نقش آفرینی می‌کنند.

الوندی اظهار کرد: انقلاب اسلامی طی چهل و پنج سال گذشته گام‌های بلندی در جهت تحقق آرمان‌های بلند خود برداشته است و همچنان به حرکت خود ادامه می‌دهد. اگرچه چالش‌ها و مخاطرات بسیاری همچنان پیش رو قرار دارد، لیکن موفقیت‌های بزرگ انقلاب اسلامی در حوزه‌های مختلف مانند علم و فناوری و سلول‌های بنیادی و … شگرف بوده است. در عرصه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در طول چهل و پنج سال، همواره با تکیه بر سه اصل اساسی عزت، حرکت و مصلحت، سلطه‌جویی و سلطه پذیری را نفی کرده و استقلال خود را حفظ کرده است.

در ادامه حجت الاسلام خاموشی با اشاره به آیه «وَاِذْ ابتلی اِبراهیمَ ربّه بِکَلمات فأتمهنّ قالَ اِنّی جاعِلُکَ لِلنّاسِ اِماماً قالَ وَمِنْ ذُرّیتی قالَ لا یَنال عَهدی الظّالمین» گفت: کسی قدرت امامت دارد که از ظلم دور باشد. حضرت ابراهیم از خدا درخواست کرد که به اولاد او هم شأن امامت داده شود، خداوند می‌فرماید: «لا یَنال عَهدی الظّالمین». در سوره مائده آیات ۳، ۵۴ و ۶۷ پیرامون مساله امامت موضوعاتی مطرح شده است. به طلاب عزیز سفارش می‌کنم این آیات را مطالعه کنند.

وی اظهار کرد: امامت، عامل وحدت جامعه خواهد بود. فرمان او فرمان خداست و نشر صحیح معارف اسلامی بر عهده امام است. در عصر حاضر مردم جهان تجربه انقلاب اسلامی ایران را دیدند که رهبر ایران چگونه جامعه را اداره کرد. چگونه از طوفان‌های سهمگین دشمنان و این دریای پرتلاطم دشمنی توانست کشتی را به ساحل هدایت کند.

رییس سازمان اوقاف و امور خیریه افزود: دانشجویان، خواهران و برادران گرامی، آمریکا از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی با ما دشمن بود. من به شما می گویم یک لحظه نه امام خمینی (ره) و نه رهبر معظم انقلاب اسلامی از دشمن نهراسیدند. امام (ره) در تاریخ حیات خود می‌فرمایند: یک‌بار من را از قم دستگیر کردند و به تهران می‌آوردند، افراد مسلح که داخل ماشین بودند از جاده منحرف شدند و گفتند امروز، روز شهادت توست و بعد دوباره به جاده آمدند اما بدانید من از آنها نمی‌ترسیدم بلکه آنها از من می‌ترسیدند. امام (ره) وقتی از فرانسه به ایران آمدند، تهدید بسیار جدی بود، اما ایشان سفر را شروع کردند و وارد ایران شدند، وقتی امام (ره) از فرودگاه بیرون آمدند با استقبال گسترده مردم مواجه شدند. فاصله فرودگاه تا بهشت زهرا فاصله طولانی است که مردم در این مسیر حضور گسترده داشتند. رهبران الهی، امت همراه لازم دارند.

وی اظهار کرد: در میان انبیا از حضرت آدم (ع) تا حضرت خاتم قریب به ۸ هزار سال فاصله زمانی وجود دارد. در میان انبیا کمترین نبی حاضر در جامعه، عیسی بن مریم (ع) بوده است. ایشان، خلقتش و سخن گفتنش با مردم در گهواره معجزه است. به مردم می‌گوید: «قالَ إِنِّی عَبْدُ اللهِ آتانِیَ الْکِتابَ وَ جَعَلَنی نَبِیًّا»، او مرده را زنده و کور را بینا می‌کرد ولی مردم بیش از ۳۴ سال او را تحمل نکردند. اینجا بود که عیسی بن مریم به مردم گفت چه کسی من را یاری می‌کند و آنها خواستند عیسی بن مریم را بکشند و قرآن می‌فرماید نکشتند و ما او را به آسمان بردیم.

انقلاب اسلامی پیوند امت با امام و خونبهای شهیدان است

حجت الاسلام خاموشی عنوان کرد: خداوند در انتهای سوره صف می‌فرماید من کسانی که حامی دین خدا باشند را پیروز می‌کنم و یاری می‌دهم. امام خمینی (ره) به مردم فرمود چه کسی من را یاری می‌کند؟ مردم ایران پاسخ مثبت دادند. بنابرین ما انقلاب اسلامی را پیوند امت با امام و خونبهای شهیدانی می‌دانیم که در این لبیک گفتن به امام، جانشان را نثار کردند و این آزادی را به ایران و جهان تقدیم کردند. انقلاب اسلامی افرادی مانند شهید حاج قاسم سلیمانی را پرورش داد که به آمریکا می‌گوید حریفت من هستم.

وی در ادامه با اشاره به جایگاه انقلاب اسلامی بعد از چهل و پنج سال گفت: اکنون از لحاظ امنیتی دشمنان هیچ اقدامی نمی‌توانند بر علیه کشور ما انجام دهند. مرزهای امنیتی مسلمانان توسعه پیدا کرده است. انقلاب اسلامی از کل مظلومان جهان حمایت کرده است و می‌کند. انقلاب اسلامی ایران راه پیشرفت را در مسیر علمی از ۲۰ سال قبل تاکنون آغاز کرده و یکی از نمونه‌های پیشرفت اینکه طی سه سال اخیر ۱۱ ماهواره به فضا پرتاب کرده است. این بسته از محصولات، امنیت کشور دارنده این فناوری را تضمین می‌کند و اخیراً اعلام کرده‌ایم که هر کشوری بخواهد برایش ماهواره پرتاب کنیم می‌توانیم این کار را انجام دهیم. مرز امنیتی ما از ۲۰ سال گذشته که پیشرفت علمی را آغاز کرده‌ایم رو به افزایش است. از شما تقاضا می‌کنم در مطالعه عمیق گسترش مرزهای امنیتی انقلاب اسلامی تلاش کنید و همگام با کشورهای دیگر در زمان حاضر به سوی دیپلماسی دانش بنیان سوق پیدا کرده‌ایم و ترجیح می‌دهیم دیپلماسی علمی که با کشورهای دیگر کلید زده‌ایم ادامه داشته باشد. ما به هر نتیجه علمی رسیدیم حاضر هستیم آن را با مردم سایر نقاط جهان به اشتراک بگذاریم.

رییس سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: علم در اختیار انسان‌های فهیم، عاقل و تلاشگر است نه در اختیار کشورهای صرفاً سرمایه دار، خداوند متعال در قرآن می‌فرماید: «یا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطارِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ فَانْفُذُوا لا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطانٍ»؛ ای جن و انس اگر می‌خواهید در اعماق زمین نفوذ کنید یا در افلاک و آسمان‌ها تلاش کنید، این کار را انجام دهید، اما بدانید باید با علم پیش روید.

وی در رابطه با سفر خود به شرق آفریقا عنوان کرد: در این دوره به کشورهای اوگاندا، کنیا و اتیوپی سفر کردم و شرکتهای دانش بنیان را در این سفر با خود همراه کردم. یک شرکت پیرامون اصلاح نژادهای دامی فعالیت می‌کند، (برای افزایش میزان شیر و گوشت) دو شرکت پیرامون تجهیزات پزشکی فعالیت می‌کنند (یک شرکت در زمینه تجهیزات اعمال جراحی و دیگری ایمپلنتهای استخوانی) و شرکت دیگر در زمینه تولید موتورهای برقی فعالیت می‌کند. شرکتهایی که به این منطقه آمده‌اند حاضرند این تکنولوژی‌ها را در خدمت این کشور قرار دهند. زمینه‌های همکاری به صورت گسترده می‌تواند بین ایران و آفریقا شکل گیرد.

حجت الاسلام خاموشی افزود: در رابطه با مرزهای امنیتی و علمی سخن گفتیم. مرز تقویت اخوت بین مسلمانان موضوع دیگری است که نگاه رهبر کبیر انقلاب و مقام معظم رهبری بر اساس تقریب بین مسلمانان و شکل گرفتن جبهه واحد در مقابل نظام سلطه است.

وی عنوان کرد: ما رابطه تاریخی با شما در شرق آفریقا مخصوصاً در تانزانیا داریم. مهاجران زیادی از جنوب ایران به این کشور آمده‌اند و اینجا ساکن شده‌اند. بنابراین ما شما را از خود می‌دانیم و دوست داریم، شما هم ما را از خودتان بدانید و بدانید کشتی که غربی‌ها درست کرده‌اند ضربه پذیر شده است، ولی کشتی انقلاب قدرتمند است و انشاالله آینده روشن‌تری را خواهید دید.